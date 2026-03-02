Einzelhandel in Weil am Rhein: Die Zukunft des Müller-Markts in Altweil ist ungewiss

Die Schließung des Müller-Markts in Altweil ist wahrscheinlich, aber noch keine Gewissheit. Sicher ist: Die Filiale wird zum Kaufen und Mieten angeboten.
Seit Dezember steht der Müller-Markt in Altweil zum Verkauf. Unruhe und Besorgnis hat die Anzeige im Netz sowie als Aushang der Immobilienfirma in Haltingen bei den Bürgern ausgelöst. Schnell erwuchs aus dem Verkaufs- oder Vermietungsangebot die Sorge, dass der Drogeriemarkt an der Hauptstraße 162 schließen könnte. Die Bürger protestieren dagegen mit einer Unterschriftensammlung und wollen damit erreichen, dass der Laden für Altweil erhalten bleibt.