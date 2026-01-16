Einzelhandel in Villingen: Ungewisse Zukunft der Buchhaltestelle

Sabine Hauser hat das Villinger Geschäft vor 18 Jahren gegründet. Im Herbst zieht sie sich zurück. Sie erzählt von ihren Plänen und der schwierigen Suche nach einem Nachfolger.
Sie ist Buchhändlerin aus Leidenschaft, hat schon als Schülerin bei einem Praktikum die Liebe für das Metier entdeckt und den Beruf dann von der Pike auf gelernt: Sabine Hauser, die Inhaberin der Buchhaltestelle in der Villinger Brunnenstraße. Mit Begeisterung hat sie das Fachgeschäft seit Februar 2008 geführt, mit Leben gefüllt und kontinuierlich ausgebaut.