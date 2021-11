Kriminalität in Schömberg Zahl der Straftaten steigt seit 2017 stetig an

Wie sieht es mit der Kriminalität in der Glücksgemeinde Schömberg aus? Sie ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, teilte Thomas Huber, kommissarischer Leiter des Polizeireviers Calw, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. Wie genau, weiß man aber nicht, weil sich in die Statistik ein Fehler eingeschlichen hat.