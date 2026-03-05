Einzelhandel in Sorge: Warum sich bei der Buchlese in Schramberg einiges ändert

Weniger Bücher in den Regalen, große Sorgen hinter den Kulissen: Die Buchhandlung arbeitet an einem neuen Konzept für die Zukunft.
Wer in den vergangenen Tagen die Buchlese in der Schramberger Hauptstraße aufsucht und in den ausgestellten Büchern stöbern möchte, wundert sich über die ausgedünnten Regale im Geschäft. „Die Schere zwischen Umsatz und Kosten geht immer weiter auseinander“, erklärt Inhaberin Britta Blaurock die Gründe dafür beim Termin unserer Redaktion vor Ort. Die Nebenkosten des Ladens stiegen ständig, die Lieferkosten sogar geradezu explosionsartig. „Dabei ist die Marge beim Buch sowieso schon gering. Darüber hinaus können wir wegen der Buchpreisbindung die Preise nicht anpassen“, erläutert Blaurock. Und die liefernden Verlage zögen ihrerseits nicht schnell genug mit Preiserhöhungen nach.