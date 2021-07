2 Bald sollen In der Muslen Donuts verkauft werden. Foto: Kratt

Die einen gehen, die anderen kommen: War vor allem der obere Bereich der Marktstraße zuletzt von Leerständen geprägt, zieht mit einem Unterwäschegeschäft und dem neuen Standort der Bücherstube wieder mehr Leben ein. Und auch in der Fußgängerzone tut sich etwas: Ein Donutgeschäft kommt.

Villingen-Schwenningen - Das historische Schild mit der Aufschrift "Haller Rathausbäckerei-Conditorei" hängt noch immer vor dem Eingang des Eckgeschäfts in der oberen Marktstraße. Doch die Bäckereizeiten sind spätestens seit der Insolvenz der Backkultur, die bis April in den Räumen untergebracht war, endgültig vorbei. Wo früher Backwaren lagen, hängen nun hochwertige Damen-BHs. "Woman exclusive" heißt das neue Unterwäschen-Geschäft, das die Schwenningerin Katharina Bölle bereits am Samstag eröffnen will. "Es ist etwas, was uns in VS fehlt", findet sie. Exklusive, aber auch konservative Unterwäsche möchte sie hier mit fachmännischer Beratung und in persönlicher Atmosphäre an diejenige Frau bringen, "die sich etwas Gutes zu tun will".

