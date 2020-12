Einzelhandel in Schwenningen Abends kaufen nur noch wenige ein

"Das ist die einzige Eisdiele im Umkreis, die jetzt noch geöffnet hat", sagt Ellas Mama. Geöffnet hatten am "langen Samstag", ein vorweihnachtliches Angebot der Gemeinschaftsaktion "Handeln-für-VS", die Läden in und um Schwenningen bis 19 Uhr – gut drei Stunden länger als normalerweise.

Das erklärte Ziel, dadurch die Kundenströme zu entzerren und die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu senken, wurde erreicht – viele Menschen waren nach 16 Uhr tatsächlich nicht mehr unterwegs, und auch tagsüber hielt sich der Ansturm in Grenzen.

Gamze Turan und ihre Tochter Ceylin sind ganz bewusst erst mit Einbruch der Dämmerung losgezogen, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Zum einen, weil sie dadurch einem größeren Publikum aus dem Weg gehen können, zum anderen aber auch, "weil wir es lieben, dass die Stadt abends so schön beleuchtet ist". Von der Ausgangssperre ab 20 Uhr fühlen sich Mutter und Tochter nicht gedrängt, "wir wohnen am Marktplatz und sind ja gleich wieder daheim".

Marktplatz im Dornröschenschlaf

Stichwort Marktplatz: Der fiel schon am frühen Nachmittag in den Dornröschenschlaf. Daran änderte auch der leuchtende Tannenbaum, die riesigen roten Weihnachtskugeln und der silberne Hirsch vor dem Rathaus nichts. Deshalb schloss Birgit Messner ihr "Casa Moda" hier schon um 14 Uhr. In ihrer Filiale in der Friedrich-Ebert-Straße ist etwas mehr los, gleichwohl bemerkt die Einzelhändlerin erneut sowohl die Verunsicherung ihrer Kunden – "was darf ich, was darf ich nicht?" – als auch die Maskenüberdrüssigkeit.

Ein großes Lob adressiert sie an das Stadtmarketing, GVO und IHK, die sich mit den verschiedenen Aktionen zum ♯WeihnachtsGlück "ordentlich ins Zeug legen". Der Politik stellt sie allerdings kein gutes Zeugnis aus. Aus ihrer Sicht wäre ein früherer, härterer und dadurch wohl kürzerer Lockdown sinnvoller gewesen.

Bei Marianne Schaumann in der Marktstraße brennt noch Licht. Das "Präsent" ist in der Marktstraße so ziemlich der einzige Laden, der noch geöffnet hat. Ihre Mode und Accessoires, aufgrund der Geschäftsaufgabe zum Jahresende stark rabattiert, laufen an diesem Wochenende gut. Die verlängerte Öffnungszeit erweist sich schon deshalb als positiv, weil "meine Kunden direkt vor der Tür einen Parkplatz finden".

Mit Tüten ist Marianne Ewert unterwegs. Sie ist eigens aus Hausen ob Verena nach Schwenningen gekommen, um vor den bald drohenden Ladenschließungen noch Weihnachtsgeschenke für ihre drei Kinder zu kaufen.

"Ich bin keineInternetkäuferin"

"Ich bin keine Internet-Einkäuferin", erklärt sie. Auch sie ist an diesem Samstag extra spät gekommen. Allzu ängstlich sei sie zwar nicht, halte sich derzeit aber trotzdem von größeren Menschenmengen fern. Vermissen würde sie allerdings das "Weihnachtsfeeling".

Damit ist es auch bei Fahrrad-Singer außerhalb des Stadtkerns nicht weit her. Eigentlich hätte Markus Blust am langen Einkaufswochenende mit Musikern und Glühwein für ein bisschen Weihnachtsstimmung sorgen, doch schließlich kein falsches Signal setzen wollen. Der GVO-Sprecher des Schwenninger Handels sieht Dank ausgeklügelter Hygienekonzepte eine Ansteckungsgefahr zwar nicht im Einzelhandel für gegeben und bedauert die Schließung vieler Geschäfte, "aber man muss einfach etwas tun", sieht er ein. Er setzt auf den Ideenreichtum seiner Kollegen und darauf, dass vor allem die kleineren Betriebe vom Portal "Handeln-für-VS" profitieren.

Als Händler in der Fahrradbranche "waren wir nach der Wiedereröffnung im April im Glück", sagt Blust. Räder waren gefragt wie noch nie, und auch jetzt, in der sonst sehr ruhigen Winterzeit kommen die Kunden, die sich rechtzeitig nach einem Zweirad für die nächste Saison umschauen. Radfahren kann man allerdings auch im Winter, genauso wie Eis essen. Ellas Lieblingssorten sind Vanille und Haselnuss.