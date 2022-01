1 Kooperation beendet: Die "Kunststube" und "Bock auf Schwarzwald" gehen ab April getrennte Wege. Foto: Sum

Die zwei Einzelhändler haben jeweils mehr Platzbedarf – daher gehen beide Seiten ab dem 31. März getrennte Wege.















Link kopiert

Schramberg - Zum 31. März werde die Kooperation in der Schillerstraße in gegenseitigem Einvernehmen beendet, bestätigt Roland Löffler, Besitzer von „Bock auf Schwarzwald“, auf Anfrage. Der Grund: „Wir wollen mehr Produkte anbieten und brauchen dafür einfach mehr Platz“, sagt Löffler. Welche Produkte das genau sein werden, steht noch nicht definitiv fest, die Planungen dazu laufen auf Hochtouren. „Es gibt aber viele Ideen, die umgesetzt werden“, verspricht Löffler.

Das Projekt des gemeinsamen Geschäfts mit der „Kunststube“ sei von vornherein so angelegt gewesen, dass beide Seiten relativ schnell kündigen könnten – nun sei es eben soweit, so Löffler. „Ein ganz normaler Vorgang im Geschäftsleben“, sagt der Besitzer von „Bock auf Schwarzwald“ und des früheren Fotogeschäfts.

„Kunststube“ möchte sich vergrößern

Die „Kunststube“ zieht also aus dem bisherigen Doppelgeschäft in der Schillerstraße aus. Schluss ist deswegen aber nicht – ganz im Gegenteil. „Es geht definitiv weiter und zwar in Schramberg“, verspricht Betreiberin Sabine Schell. Auch bei ihr gilt: Der Laden soll sich vergrößern. Sie hat bereits ein Objekt in der Talstadt im Auge. Dieses biete mehr Platz als das bisherige Geschäft, sagt Schell. Sie möchte aber noch nicht preisgegeben, wo sich dieses genau befindet, weil der Mietvertrag noch nicht unterschrieben sei.

Sie freut sich aber, dass die „Kunststube“ so gut angenommen werde und die Leute begeistert seien. Nun habe sie die Möglichkeit, mit einer größeren Ladenfläche noch weitere Ideen umzusetzen, sagt die Betreiberin.

Gemeinsamer Start am 1. August 2020

Das am 1. August 2020 gestartete gemeinsame Projekt hat sich also für beide Seiten in schwierigen Corona-Zeiten bewährt – ein Fingerzeig dafür, dass mit spannenden Produkten auch der stationäre Einzelhandel in einer Kleinstadt wie Schramberg eine Zukunft hat.