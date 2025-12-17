Einzelhandel in Schopfheim: Traditionsgeschäft „Klever Fashion“ nur noch zehn Tage geöffnet

Das Schuhhaus „Klever Fashion“ an der Hebelstraße schließt in zehn Tagen. Hier spricht Inhaber Stefan Clever über die Gründe – und darüber, was künftig an dieser Stelle geplant ist.
Gähnende Leere in der Schaufensterauslage, die Scheiben dafür tapeziert mit Schildern, die auf den laufenden Räumungsverkauf hinweisen – der sich im Inneren denn auch in ganzen Bergen von Schuhkartons spiegelt, die die Mitarbeiterinnen derzeit aus dem Lager heraus in den Verkaufsraum räumen: Dass im Schuhgeschäft Klever Fashion an der T-Kreuzung Hebel-/Wehrer Straße ein Umbruch ansteht, ist unübersehbar.