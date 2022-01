Einzelhandel in Schiltach

1 Andrea Hübner gibt ihre "Kreativwerkstatt" in der Schiltacher Hauptstraße auf. Dort hat sie fast zehn Jahre lang selbst gemachte Deko, vor allem aus Holz, angeboten. Foto: Sum

Ein Leerstand mehr im Städtle: Andrea Hübner schließt ihre "Kreativwerkstatt" in der Hauptstraße. Dafür gibt es mehrere Gründe – einer davon ist Corona.















Schiltach - Wehmut schwingt mit bei Andrea Hübner, als sie am Freitag zum letzten Mal hinter der Kasse ihrer "Kreativwerkstatt" in der Schiltacher Hauptstraße steht. Sie gibt ihren Kreativladen, in dem sie viele Jahre Selbstgemachtes – vor allem aus Holz – angeboten hat, auf. "Im Juni hätte ich mit dem Laden Zehnjähriges gefeiert", sagt sie traurig.