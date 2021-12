2 Tobias Rützel vom Modegeschäft Gent bedient wie einige andere Rottweiler Geschäfte die Kunden inzwischen auch draußen. Foto: Roth

Wie erlebt der Rottweiler Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft? Das Ergebnis der Umfrage unserer Redaktion reicht von tiefem Frust über 2G bis zu verhaltener Zufriedenheit. Allerdings: Der GHV-Vorsitzende findet deutliche Worte. Fehlt es den Händlern am Gemeinsinn?















Rottweil - Es ist Vorweihnachtszeit, doch das vor Corona übliche Gewusel in den Innenstädten – es fehlt. In Rottweil ist vielen Händlern im Gespräch mit unserer Redaktion der Frust deutlich anzuhören. Die wollen aber lieber nicht genannt werden, um des Geschäfts willen. 2G, so sagt einer, sei ein K.O.-Kriterium für den Einzelhandel. "Um ehrlich zu sein, mir wäre ein Lockdown lieber gewesen. Dann hätte ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können. So muss ich sie bezahlen – und an manchen Tagen fragt man sich schon, von was", sagt er.