Die Stadt Rottweil freut sich, einen neuen Mieter für die Geschäftsräume im Alten Kaufhaus am Friedrichsplatz, den ehemaligen Rosenkavalier, gefunden zu haben. Der Nachmieter ist weit über die Region hinaus bekannt.

Das renommierte Modehaus Hoffmeyer aus Oberndorf wird die Ladenräume ab sofort mieten und umfangreiche Umbaumaßnahmen vornehmen. Geplant ist die Eröffnung eines neuen Modegeschäfts im Oktober 2024.

Felix Wehner, einer der Geschäftsführer des Familienbetriebs, unterzeichnete gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Ruf, Bürgermeisterin Ines Gaehn und Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin den Mietvertrag.

Hoffmeyer plant, einen sechsstelligen Betrag in den Um- und Ladenbau zu investieren, um an dieser zentralen Stelle der Rottweiler Innenstadt ein attraktives Geschäft zu etablieren, informiert die Stadt. „Wir sind sehr froh, hier nach der kurzen Vakanz wieder einen so attraktiven Mieter für das städtische Gebäude gefunden zu haben“, freut sich OB Ruf.

Oberste Priorität

Felix Wehner ergänzt: „Wir danken der Stadt für das Vertrauen und freuen uns, ab Oktober verstärkt in Rottweil aktiv zu sein.“ Das Familienunternehmen betreibt bereits das „Modeneck“ in der Oberen Hauptstraße. Dieses Geschäft soll weiterhin bestehen bleiben.

„Die Wiedervermietung des Ladengeschäfts im Alten Kaufhaus war das erste Projekt, das auf meinem Schreibtisch landete, als ich im Januar hier angefangen habe. Die Bedeutung des Standorts ist offensichtlich, weshalb es höchste Priorität hatte, eine rasche und passende Lösung zu finden“, erzählt Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin.

Der Rosenkavalier, der viele Jahre Rottweils Einzelhandel mitgeprägt hat, hatte Ende Mai nach fast 15 Jahren an diesem Standort seine Pforten geschlossen.

Schnelle Nachvermietung

Bürgermeisterin Ines Gaehn betont die Bedeutung der schnellen Nachvermietung: „Es ist wichtig, dass wir an dieser markanten Stelle keinen langen Leerstand haben. Die Familie Wehner ist ein toller Partner mit einem langfristigen Konzept und innovativen Ideen. Mit dem Modehaus Hoffmeyer gewinnt Rottweil einen starken und erfahrenen Einzelhändler, der das Angebot in der Innenstadt bereichern wird.“