Einzelhandel in Rottweil

1 Im ehemaligen Esprit-Laden in der Fußgängerzone herrscht wieder Leere. Foto: Nädele

In der Innenstadt tut sich einiges – neben Neueröffnungen gibt es auch erneut große leere Schaufenster in allerbester Lage. Wie geht es im Esprit-Laden weiter?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der neuste Leerstand ist einer in prominenter Lage. Und ein „Wiederholungsfall“. Nachdem der große ehemalige Esprit-Laden schon für mehrere Geschäfte im Gespräch war und schließlich mit einem Billig-Kleidersortiment wieder öffnete, ist dieses Experiment nun auch schon wieder beendet.

Zuletzt Billig-Klamotten

Inhaber und Alt-OB Thomas Engeser hatte zuletzt an einen Anbieter von Billig-Klamotten vermietet. Die indische Ware wurde zwar möglichst ansprechend präsentiert – das war die Bedingung – doch damit ist jetzt Schluss. „Es hat nicht funktioniert“, sagt Engeser auf Nachfrage.

Ob er etwas Neues in Aussicht hat, wollen wir wissen. Nein, sagt er. „Trotz eines schönen Ladens in der 1A-Lage ist es zur Zeit. In Rottweil schwierig bis unmöglich. Interessenten gehen durch die Stadt und sagen, das hat derzeit keinen Sinn, hier etwas aufzumachen.“

Das Esprit-Modegeschäft hatte im Sommer 2021 geschlossen – unter anderem infolge der Corona-Krise.