Einzelhandel in Rottweil: Großer Andrang kommt zu spät – Dessousgeschäft Leibkleid schließt

Paukenschlag in der Rottweiler Innenstadt: Das Dessousgeschäft „Leibkleid“ in der Fußgängerzone schließt seine Pforten.

Es herrscht geschäftiges Treiben am Samstag im Laden von Ani Reisle. Socken, Strumpfhosen, Damenoberbekleidung – die Nachfrage ist groß. Die Inhaberin und ihre Mitarbeiterinnen haben alle Hände voll zu tun, suchen heraus, beraten und verkaufen. Was zunächst nach einem belebten Geschäft aussieht, hat doch einen bitteren Beigeschmack, denn seit Samstag läuft der Räumungsverkauf. Das Geschäft schließt.

„Vermutlich sind wir noch bis März hier“, informiert Ani Reisle, der die Traurigkeit darüber deutlich anzumerken ist, denn mit der Schließung stirbt auch ihr Traum vom eigenen Geschäft.

Umsatz stetig gesunken

Mit ihrem Sortiment, das längst nicht nur besondere Dessous, sondern auch Damenoberbekleidung, Strümpfe, Bademoden, das eine oder andere ausgefallene Kleidungsstück und Accessoires zu bieten hat, setzt sie in der Innenstadt einen besonderen Akzent.

„Doch in den vergangenen Jahren ist der Umsatz stetig gesunken. Und ein Sterben auf Raten bringt auch nichts“, sagt sie im Gespräch.

Bereits vor zwei Jahren habe sie mit dem Gedanken gespielt zu schließen, sei aber dann überredet worden zu bleiben. 2021, während der Pandemie, hatte sie erstmals mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. „Hier stirbt ein Geschäft, ein Traum, eine Existenz“, lautete damals der schwarze Schriftzug auf rotem Grund in ihrem Schaufenster.

Damals zeigte sie sich allerdings kämpferisch. Sie habe auf die prekäre Lage des Einzelhandels in den Städten aufmerksam machen wollen. „Ich bleibe und zeige die Zähne“, hatte sie im Februar 2021 im Zeitungsinterview gesagt.

Vor neun Jahren eröffnet

Doch nun geht ihr die Kraft aus, „und auch das Geld“, wie sie zugibt. Deswegen möchte sie rechtzeitig die Reißleine ziehen. Zudem sei das Haus mittlerweile verkauft, und auch eine Nachnutzung des Geschäfts stehe bereits fest. Einen Leerstand wird es hier jedenfalls wohl nicht geben, dafür ein Stück weniger Vielfalt im Einzelhandelsangebot.

Am Samstag hat im „Leibkleid“ der Räumungsverkauf begonnen. Die Schilder sorgen für Diskussionsstoff in der Stadt. Foto: Siegmeier

„Wir denken jetzt nur mal daran, alles so abzuschließen, dass die Belastung weg ist“, sagt Alexander Reisle, der Ehemann von Ani Reisle. „Was danach kommt, weiß ich noch nicht, die Wünsche sind groß, und ich wünschte ich könnte schon Genaueres sagen“, ergänzt Ani Reisle, die das Geschäft „Leibkleid“ vor neun Jahren eröffnet hat.

„Schade, aber auch befreiend“

„Rottweil ist leider nicht mehr das, was es mal war“, bedauert sie. Nach Corona sei es den Einzelhändlern gut gegangen, alle hätten kaufen wollen. Doch dann sei der Verkehrsversuch gekommen, und die Leute seien weggeblieben.

Zudem gebe es immer mehr, die sich beraten lassen, dann aber doch im Internet kaufen würden. „Es gibt so viele Faktoren. Und es wäre schön, wenn der Andrang auch ohne Schließungsankündigung so groß gewesen wäre“, bedauert sie.

Ihre Kunden liegen ihr sehr am Herzen. „Zu manchen haben sich echte Freundschaften entwickelt“, sagt Ani Reisle. Dennoch stehe jetzt die finanzielle Sicherheit an erster Stelle. „Die Entscheidung ist schade, aber auch befreiend“, so Alexander Reisle.