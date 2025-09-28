Einzelhandel in Rottweil: Großer Andrang kommt zu spät – Dessousgeschäft Leibkleid schließt

Paukenschlag in der Rottweiler Innenstadt: Das Dessousgeschäft „Leibkleid“ in der Fußgängerzone schließt seine Pforten.
Es herrscht geschäftiges Treiben am Samstag im Laden von Ani Reisle. Socken, Strumpfhosen, Damenoberbekleidung – die Nachfrage ist groß. Die Inhaberin und ihre Mitarbeiterinnen haben alle Hände voll zu tun, suchen heraus, beraten und verkaufen. Was zunächst nach einem belebten Geschäft aussieht, hat doch einen bitteren Beigeschmack, denn seit Samstag läuft der Räumungsverkauf. Das Geschäft schließt.