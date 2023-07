Wieder hat es einen Laden in der Innenstadt erwischt. Das „Himmelweit“ in der Bruderschaftsgasse schließt zum Ende des Monats.

„Du hast doch Größe 98/104“, sagt Gabriele Glatz, als sie das kleine Mädchen mustert, das zusammen mit der Oma ins Himmelweit gekommen ist. „Vielleicht finden wir was Schönes für dich“, sagt diese. Schönes gibt es zur Genüge in dem kleinen Laden in der Bruderschaftsgasse. Gekauft wird am Ende nichts, obwohl es jetzt, so kurz vor der Geschäftsaufgabe 20 Prozent gibt. „So ist das eben“, sagt Gabriele Glatz und stemmt die Händen in die Hüfte.

Großes Interesse am Anfang

Als Glatz 2019 startete war der Enthusiasmus groß, das Interesse der Kunden nicht minder. Ihr Conceptstore in der Bruderschaftsgasse – das war in Rottweil etwas Neues. Auch, weil Glatz ihr Angebot am Kunden ausrichtete. Dafür arbeitete die Einzelhändlerin mit Trend-Scouts zusammen, legte bei ihrer Ware Wert auf Nachhaltigkeit, gute Produktionsbedingungen und Ökologie. Das war die Firmenphilosophie.

So zog langsam aber stetig auch Kinderkleidung ins bunte Sortiment ein. Und die hat dann eben ihren Preis. Zu teuer vielleicht für manchen Geldbeutel, das weiß auch Glatz. „Dafür ist das top Qualität. Und wenn’s nicht mehr passt, kann man es verkaufen.“

C-Jahre bringen Laden ins Straucheln

Ihre Kunden teilten diese Einstellung, doch dann kam Corona. Die C-Jahre, wie Glatz sie nennt. Und die hätten Kraft gekostet. Mit dem Fahrrad sei sie bis nach Dietingen gefahren, um Kunden Ware vorbeizubringen. „Das war für mich kein Problem“, erinnert sie sich, doch der Umsatz, der ging unweigerlich zurück. Hinzu kam die Baustelle in der Höllgasse und Hinteren Höllgasse.

„Ich hatte die Baustelle einfach zu lange vor dem Haus“, erinnert sich Glatz. Und das habe eben auch Auswirkungen auf ihr Himmelweit gehabt. Die Kundschaft blieb aus. Nun, wo mit der Sanierung der Bruderschaftsgasse wieder eine Baustelle direkt vor der Ladentür ansteht, sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören.

Am 27. Juli das letzte Mal offen

„Ich habe hier viel Herzblut reingesteckt“, sagt Glatz, die eigentlich aus der Medizinbranche kommt und sich mit dem kleinen Laden einen Traum erfüllt hatte. Nun schließe sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

Der Stammkundschaft, die ihr über die Jahre hinweg die Treue gehalten habe, sei sie sehr dankbar. Für sie und alle, die nochmal einen Blick ins Himmelweit werfen möchten, schenke sie am Samstag, 22. Juli, Gin-Tonic aus. Am Donnerstag, 27. Juli, steht Glatz dann das letzte Mal hinter der Marmortheke. Dann ist das Himmelweit Geschichte und die Stadt um einen kleinen feinen Laden ärmer.