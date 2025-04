Stadtverwaltung und Einzelhandel starten eine Osteraktion, um den Absperrungen und Umleitungen in der Innenstadt zu trotzen.

Weil rund um den Münsterplatz die Bagger rollen und manche Absperrungen den Weg weisen: Unter dem Motto „Heute bauen, morgen Lieblingsplatz“ startet die Stadt Rottweil gemeinsam mit dem örtlichen Handel eine Baustellenkampagne, um die Innenstadt trotz Einschränkungen lebendig und attraktiv zu halten.

„Uns ist bewusst, dass die Baustellen mit Einschränkungen verbunden sind“, so Oberbürgermeister Christian Ruf. „Aber vom Ergebnis werden wir alle profitieren – mit einem neu gestalteten Münsterplatz, der das Herz unserer Stadt noch lebenswerter macht. Bis dahin unterstützen wir den Einzelhandel nach Kräften: Die Wege von den Parkplätzen am Nägelesgraben in die Innenstadt bleiben trotz der Baustelle kurz und sind gut ausgeschildert. Außerdem starten wir ein mit dem Handel abgestimmtes Baustellenmarketing.“

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Baustellen in Rottweil Endspurt in der Bruderschaftsgasse Die Bauarbeiten in der Bruderschaftsgasse gehen in die finale Phase. Die ersten Bäume wurden gepflanzt und das neue Pflaster prägt bereits das Bild.

Die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing der Stadtverwaltung hat zum Start der Osterferien die Aktion ins Leben gerufen: Ab Montag, 14. April, heißt es „Ich packe meine Tasche und nehme mit…“. Teilnehmende Geschäfte verteilen dann Stofftaschen mit Rottweiler Motiven an ihre Kundschaft – als kleines Dankeschön für einen Einkauf ab 20 Euro.

Die Taschen werden von der Stadt zur Verfügung gestellt und zeigen beliebte Motive der Stadt in neuem Design. Gleichzeitig soll die Aktion ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und die Bedeutung des lokalen Einzelhandels setzen. „Ein begleitender Social-Media-Clip mit den beteiligten Geschäften gibt der Aktion zusätzlich Reichweite und soll die Läden bei der Bewerbung unterstützen“, teilt Lorena Moosmann von der Abteilung Tourismus und Stadtmarketing mit.

Mit dabei sind: Intersport Kirsner, Schuhmachermeister Auch, Friseur Spindler, Buchhandlung Klein, Buchhandlung Rupprecht, Violas, Spitznagel, Kopfa Lädle, Betten-Hugger, Puppen- und Spielzeugmuseum, Vodafone, Casa Capelli, Bunte Truhe, My Engele, Schweizer Lädele, Lifeboy Skateshop und Aromio.

„Zusätzlich zur Taschenaktion werden wir als kleine Aufmerksamkeit Eisgutscheine im Handel austeilen, damit die Kundinnen und Kunden für den Umweg durch die Baustelle belohnt werden“, verrät Simone Strasser vom Stadtmarketing abschließend. Zahlreiche Veranstaltungen wie der beliebte Abendmarkt am Donnerstag, 22. Mai, in der oberen Hauptstraße oder die Feier zur Eröffnung der frisch sanierten Bruderschaftsgasse am Samstag, 10. Mai, sollen außerdem dazu beitragen, die Innenstadt mit Leben zu füllen und den Handelsstandort Rottweil nachhaltig zu stärken.