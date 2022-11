1 Nach 25 Jahren schließen Ute und Armin Hagenbach das Bettenstudio "Sit in". Foto: Siegmeier

Rottweil - Rottweils Innenstadt wird um ein weiteres Fachgeschäft ärmer. Ute und Armin Hagenbach schließen ihr Naturbetten-Studio "Sit in" in der Oberamteigasse zum Jahresende. "Der Abschied fällt uns echt schwer", geben die beiden zu. Mittlerweile sind aber beide im Rentenalter und möchten sich künftig mehr um die Familie und die Enkel kümmern.

"Aber es war eine tolle Zeit", schwärmt Ute Hagenbach und die Begeisterung und Leidenschaft für ihr Geschäft sind ihr noch immer anzumerken. Vor 25 Jahren hatten Ute und Armin Hagenbach in Mössingen eine eigene Schreinerei und ein Geschäft für Kindermöbel. "Viele Kunden, die gute Betten wollten, wollten dazu auch gute Matratzen. So sind wir in die Bettenschiene reingekommen", erinnert sich Armin Hagenbach. Auf Messen hätten sie sich informiert und dann die "Relax-Betten" für sich entdeckt.

Für sich entdeckt

Als Diplom-Ingenieur für Holztechnik wusste Armin Hagenbach gleich, worauf es bei guten Betten ankommt und bei "Relax" passten Qualität und Material optimal. Und so eröffneten die beiden dann vor 25 Jahren in der Oberamteigasse 1 in Rottweil ihr "Sit in" Bettenstudio. Wenige Jahre später kamen hochwertige Spielzeuge mit ins Sortiment. "Wir sind immer weiter gewachsen. Aber wir hatten auch viele tolle Kunden und die Innenstadtlage war optimal", erzählt Ute Hagenbach.

Die Ära endet

2018 haben die Hagenbachs den Spielwarenbereich aufgegeben und haben sich mit dem Bettenstudio in die erste Etage des Hauses zurückgezogen. Im unteren Bereich hat sich seither der Weltladen eingemietet. Doch nun schließt auch das Bettenstudio und die Ära des "Sit in" endet.

Räumungsverkauf läuft

Der Räumungsverkauf läuft bereits. Betten, Kissen, Spielwaren, Holzkistchen und mehr warten auf neue Besitzer. Und Ute und Armin Hagenbach freuen sich auf viele Kunden und nette Gespräche. "Den Abverkauf werden wir ganz modern auch über die sozialen Medien gestalten. Unsere Tochter unterstützt uns hier sehr", sagt Ute Hagenbach.

Geöffnet hat das Geschäft unter der Woche nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 0151/59081363. Unter www.sit-in-rottweil.de können auch direkt online Termine vereinbart werden. Samstags ist das Bettenstudio von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.