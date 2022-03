2 Filialleiter Eckhart Fink und sein Team sind auch weiterhin gerne für ihre Kunden da, betonte Fink im Gespräch mit unserer Zeitung. Foto: Siegmeier

Die Nachricht sorgte bei Rottweiler Bücherfreunden am Wochenende für Verunsicherung: Aus Buch Greuter wird Rupprecht. Am Standort Rottweil soll aber alles beim Alten bleiben.















Rottweil - "Buch Greuter in Singen übergibt seine vier Buchhandlungen in Radolfzell, Singen, Rottweil und Tuttlingen zum 1. Juli an die Buchhandlung Rupprecht mit Sitz in Vohenstrauß in der Oberpfalz", ist in der Mitteilung an Rottweiler Bücherfreunde zu lesen. Diese Entwicklung habe sich abgezeichnet, beruhigt der Rottweiler Filialleiter Eckhart Fink auf Anfrage. "Da es keine familieninterne Nachfolge gibt, musste ein kompetenter Nachfolger aus der Branche gesucht werden", betätigt auch die Mitteilung.

Nachfolger aus der Branche

Dieser sei nun mit der Buchhandlung Rupprecht gefunden. Inhaber Christoph Greuter sieht innerhalb eines größeren Filialunternehmens mit einer effizienten Organisation die besten Zukunftschancen für die vier Buchhandlungen, die in die bisher 46 Filialen umfassende Struktur der Buchhandlung Rupprecht eingebunden werden sollen. Besonders wichtig sei ihm der langfristige Erhalt der Arbeitsplätze gewesen, betonte Greuter. Und den sehe er in einer größeren Filialstruktur am besten gewährleistet. Die Buchhaltung Rupprecht übernimmt fast alle der rund 40 Mitarbeiter.

Darüber freut sich auch das Team um Eckhart Fink. Die Filiale in Rottweil hat am 1. Dezember 2012 eröffnet.

Ähnliche Firmenphilosophie

Aufgrund der sehr ähnlichen Firmenphilosophien seien sich Christoph Greuter und Johannes Rupprecht, Geschäftsführer der ebenfalls inhabergeführten Buchhandlung Rupprecht schnell über den Firmenübergang einig gewesen. So werde sich auch für die Kunden kaum etwas ändern. "Sowohl die bewährten Teams an den einzelnen Standorten, und die jeweiligen Filialleitungen, als auch die zahlreichen Serviceleistungen bleiben erhalten. Auch Firmenkunden werden durch die Buchhandlung Rupprecht weiterhin betreut", so die Mitteilung. Ausbildungsplätze würden künftig ebenfalls weiter angeboten. Buch Greuter bildete im Laufe der Jahre mehr als 120 Azubis zu Buchhändlern aus.

Buch Greuter e.K. wurde 1951 von Erich Greuter, dem Großvater des jetzigen Inhabers gegründet und bis 2006 von Hanni und Michael Greuter geführt. Im Laufe der Zeit erhielt Buch Greuter verschiedene begehrte Auszeichnungen, wie "Buchhandlung des Jahres", den Deutschen Buchhandlungspreis oder den Zukunftspreis "Handel in Baden-Württemberg". Auch Lesungen solle es weiterhin geben, ebenso wie die eigenständige Arbeitsweise aller Mitarbeiter. "Es hat von Anfang an alles gut zusammengepasst. Daher sehe ich in der Buchhandlung Rupprecht einen sehr guten Nachfolger", fasst Christoph Greuter die Gespräche zusammen.