Einzelhandel in Lörrach: Veränderungssperre verhängt – Jetzt bezieht Woolworth Stellung

Der Lörracher Gemeinderat hat in dieser Woche mehrheitlich die Ansiedlung von Woolworth verhindert. Die verhängte Veränderungssperre hatte die Stadtverwaltung zuvor mit Verweis auf das Märkte- und Zentrenkonzept empfohlen, mit dem die zentrale City geschützt werden soll. Mit „Unverständnis“ reagiert nun Woolworth auf dieses Votum, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung deutlich macht.

So werde bedauert, dass der Rat die Entscheidung getroffen habe und einen „großflächigen Leerstand“ bevorzuge. Dieses hätten die Woolworth-Verantwortlichen auch gegenüber Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, Fachbereichsleiter Gerd Haasis und Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, ausgesprochen. „Wir haben dabei auf die bedeutende Rolle von Woolworth als attraktiver Einzelhändler sowie als Arbeitgeber verwiesen. Zugleich haben wir unsere Gesprächsbereitschaft ausgedrückt, in der Hoffnung, dass ein direkter Austausch eventuell vorhandene Missverständnisse und Unkenntnisse bezüglich unseres Konzeptes ausräumt.“ Wie berichtet, geht es konkret um eine 732 Quadratmeter große Verkaufsfläche.

Die Hoffnung auf einen Sinneswandel in der Stadt Lörrach hat der Discounter der Stellungnahme zufolge noch nicht aufgegeben. Woolworth sei als „erfolgreiches, expansives Handelsunternehmen“ stets um ein vertrauensvolles Miteinander bemüht, führt Pressesprecher Roland Rissel aus. „Daher hoffen wir bei Woolworth auf künftige positive Signale seitens der Stadt.“

Die Stärkung von Innenstädten liege auch den Woolworth-Verantwortlichen als Händler am Herzen. So befinde sich rund ein Viertel der Stores in Innenstadtlagen und bereichere dort das jeweilige Angebot. Ein weiteres Viertel sei in Fachmarktzentren eingemietet, „die oftmals eine große Kundenbindung aufweisen und mit attraktiven Parkmöglichkeiten locken“.

Blick über Lörrach

Woolworth hält die Lage in zahlreichen Städten vergleichbar zu der in Lörrach: Am Rande der innerstädtischen Einkaufsstraße ergänze ein Fachmarkt- oder Einkaufszentrum das Angebot. „Wir beobachten sehr oft, dass das Kaufverhalten an diesen Standorten grundlegend unterschiedlich ist“, führt der Sprecher aus. „Während in den Innenstädten meist Laufkundschaft unterwegs ist, die sich vom Angebot inspirieren und mitziehen lassen möchte, werden die Center eher von Kunden besucht, die gezielt einkaufen und die kurzen Wege bevorzugen.“ Daher sollten nach Woolworth-Ansicht Fachmarktzentren nicht grundlegend als Konkurrenz für den innerstädtischen Handel gesehen werden, „sondern vielmehr als Bereicherung für die gesamte Stadt“.

Die Sicht der Stadt

Eine Öffnung des im Märkte- und Zentrenkonzepts definierten Innenstadtbereichs hält Stadtplanerin Antje Schnacke-Fürst hingegen für den falschen Weg, schildere sich im Gemeinderat die Sichtweise der Stadt. Auch will die Verwaltung nicht Gefahr laufen, einen Präzedenzfall schaffen, mit dem dann dass über viele Jahre bewährte Konzept konterkariert würde. Die Mehrheit im Rat sah dies ähnlich.