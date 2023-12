Einzelhandel in Lahr: Warum das Lederhaus Bohnet einen Nachfolger sucht

1 Noch immer mit Spaß bei der Arbeit: Cornelia Lauer, eine der beiden Inhaberinnen des Lederhauses Bohnet Foto: Bender

Die Inhaberinnen des Lederhauses Bohnet suchen nach einem Käufer und Nachfolger – betonen aber, nichts überstürzen zu wollen.









Seit Freitag wird das Lahrer Traditionsgeschäft offiziell auf der Internetseite des Immobilienbüros Vergin vermarktet. Wir hatten am Samstag aktuell berichtet – und damit für ordentlich Gesprächsstoff in der Stadt gesorgt. „Wir wurden am Wochenende von vielen Kunden angesprochen, die fürchten, dass wir bald schließen. Dem ist aber definitiv nicht so“, versichert Cornelia Lauer, die das Lederhaus in der Marktstraße gemeinsam mit ihrer Schwester Ulrike Bohnet in dritter Generation führt.