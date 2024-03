Zum Führungsduo Gerd und Uwe Kohler kommt nun ein Junior-Chef dazu. Maximilian Kohler, Sohn von Uwe Kohler, wird dritter Geschäftsführer, wie die Edeka-Gruppe am Montag bekanntgab.

Die Ernennung markiere einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Unternehmens, heißt es. „Königsdisziplin jedes Familienunternehmers ist es, das Unternehmen in die nächste Generation - in unserem Fall in die vierte Generation - zu überführen. Hierzu gehen wir nun den ersten Schritt“, wird Uwe Kohler zitiert.

Maximilian Kohler bringe eine Kombination aus akademischer Exzellenz und praktischer Erfahrung in seine neue Rolle ein. Nachdem er bereits in jungen Jahren als Schüler im elterlichen Betrieb jobbte, hat er seine Leidenschaft für die Betriebswirtschaft am Wirtschaftsgymnasium in Lahr entdeckt. Während des Studiums sammelte er praktische Erfahrungen bei Edeka sowie bei externen Unternehmen. Sein Eintritt ins Familienunternehmen im Jahr 2020 fiel zusammen mit der herausfordernden Coronazeit, heißt es weiter. Seit 2021 verantwortete er als Prokurist die Bereiche Controlling, Personal und Marketing. Parallel zu seiner Arbeit im Betrieb promoviere er an der Universität Ulm extern am Lehrstuhl für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.

Seine Aufgabe: die kaufmännischen Ressorts

Maximilian Kohler wird künftig die kaufmännischen Ressorts seines Vaters Uwe Kohler übernehmen, Gerd Kohler verantwortet weiterhin als Geschäftsführer den Vertrieb, heißt es in der Mitteilung weiter. Uwe Kohler bleibe neben seinen Ämtern innerhalb der Edeka-Gruppe eine treibende Kraft für das Unternehmen und stehe sowohl seinem Bruder als auch seinem Sohn mit voller Kraft zur Seite.

„Unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden waren von Anfang an sehr offen und haben mir viel beigebracht. Dafür bin ich sehr dankbar, das ist nicht selbstverständlich“, kommentiert Maximilian Kohler, der sich auf seine Rolle als Junior-Chef sehr freue.

Edeka Kohler erwirtschaftete 2023 mit 850 Mitarbeitern, darunter 80 Auszubildende, einen Bruttojahresumsatz von 210 Millionen Euro.