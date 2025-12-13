Einzelhandel in Kandern: Hieber-Markt soll umgestaltet und eine Wohnung geschaffen werden

Im Zuge einer energetischen Sanierung des Kanderner Hieber-Markts ist auch eine Vergrößerung der Verkaufsfläche geplant.
Die Pläne wurden im Technischen Ausschuss am Donnerstagabend vorgestellt. Die Verkaufsfläche soll auf auf insgesamt 1510 Quadratmeter vergrößert werden. Um den Markt zeitgemäß umzugestalten und den veränderten Einkaufsgewohnheiten Rechnung zu tragen, ist neben der Erweiterung der Verkaufsfläche und der damit einhergehenden größeren, überbaubaren Grundfläche auch eine Umnutzung des Obergeschosses als Wohnung für Mitarbeiter vorgesehen.