Einzelhandel in Kandern: „Haushaltswaren Schneider“ ist wieder geöffnet

Quereinsteigerin Eva Kollhoff hat das Kanderner Geschäft vom Ehepaar Ina und Arno Bosshart übernommen. Sie hat beliebte Artikel beibehalten, aber auch neue Angebote.

Wer in den letzten Monaten des Jahres 2025 während des Schlussverkaufs bei Bossharrts eingekauft hat, kennt Eva Kollhoff schon. Die gelernte Sozialfachwirtin, die aus Müllheim stammt und in Tannenkirch lebt, hatte auf den Videoaufruf von Ina und Arno Bosshart reagiert, als diese eine Nachfolge für das Traditionsgeschäft suchten. Das Geschäft habe sie schon immer gemocht, deshalb konnte sie sich einen völligen Berufsneustart gut vorstellen, sagt Kollhoff.

Die Tannenkircherin nahm Kontakt zu den Geschäftsinhabern auf. Ein Businessplan wurde erstellt. Seit Oktober 2025 arbeitete sie sich ein und lernte dabei auch viele der Stammkunden kennen. Das Geschäft sei ein Dreh- und Angelpunkt im Kanderner Zentrum und wichtig für Einkaufsmöglichkeiten im Städtli, findet die neue Betreiberin. „Beate Wengert und Marlies Meier sind zudem als erfahrenes Verkaufspersonal geblieben, darüber freue ich mich sehr“, berichtet Kollhoff.

Mit deren Unterstützung gestaltete Eva Kollhoff das Warenangebot im Laden um. „Ich habe das, was wenig oder nur jahreszeitlich gefragt war, erst einmal aus den Regalen geräumt und damit mehr Platz gewonnen“, informiert die Quereinsteigerin.

So sei das gesamte Hauhaltswarenangebot „von der Präsentation her aufgelockerter gestaltet“ geworden. Wie auch bei Bossharts bleibe es dabei, dass bei „Haushaltswaren Schneider“ Wert auf Qualität bei Töpfen, Pfannen, Reiben und Backartikeln gelegt werde. „Das schätzen auch die Kunden“, weiß Kollhoff. Was vielleicht nicht gleich in der Ausstellung gefunden wird, könne bestellt werden.

Idee ist gut angelaufen

Das Angebot an Spielen und an Kinderspielwaren wurde etwas erweitert. „Wir spielen in unserer Familie und mit Freunden sehr gerne Gesellschaftsspiele, da sehen wir, was gerade ‚in‘ ist“, verrät Kollhoff. Ihr sei es auch wichtig, gute und trotzdem preisgünstige Spielsachen bereit zu halten – „für den kleinen Geldbeutel oder als nettes Geschenk“, teilt sie mit.

Dekorationswaren und eine Taschenauswahl sind ebenfalls nach wie vor im Laden ausgestellt. Neu ist der „digitale Geschenktisch“. Das ist quasi das Pendant zum früheren Hochzeitstisch. Wurden früher auf dem Hochzeitstisch oder Geburtstagsgeschenktisch alle Artikel dekoriert, die sich jemand von den Gästen wünschte, können jetzt Wunschlisten zusammengestellt und digital auf einem Bildschirm dargestellt werden.

Artikel personalisieren lassen

„Wer den künftigen Ehepaaren etwas zur Hochzeit oder Jubilaren etwas zum Geburtstag schenken will, kann die Wünsche auf dem Touchscreen direkt im Geschäft aufrufen und anklicken, was er oder sie verschenken möchte“, erklärt Kollhoff. Die Idee sei sehr gut angelaufen.

Weiter bietet sie auch einen speziellen digitalen Druckservice an. „Bei mir kann man zum Beispiel Porzellan, wie eine Tasse, mit einem Foto des Beschenkten bedrucken lassen. Dazu braucht es nur ein digitalisiertes Foto – da sind auch noch andere Ideen möglich, denn man kann noch viel mehr Artikel personalisieren lassen“, teilt sie mit.

Weiter ein Schlüsselservice

Geblieben ist übrigens der Schlüsselservice, den Bossharts anboten, und auch Armbanduhren sind weiter im Sortiment – dazu gibt es den gewohnten Service eines Batterietauschs, falls dieser nötig wird.

Unsere Empfehlung für Sie Kandern Schneider Haushaltswaren auf Suche Ina und Arno Bosshart hören zum Jahresende auf und suchen eine Nachfolgelösung. Die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel werden schwieriger – auch in der Kanderner Innenstadt.

Der große Zuspruch am Eröffnungstag macht Eva Kollhoff Mut. „Wir waren ganz überwältigt, wie viel los war und wir haben schon viel positives Feedback und auch Anregungen bekommen“, erinnert sie sich. Es kamen auch viele Geschäftsleute aus Kandern vorbei – klar sei dann auch gewesen, dass sie in den Werbering eingetreten ist.

Noch hat das Geschäft montags und mittwochnachmittags zu. „Ich hoffe, dass ich irgendwann auch montags öffnen kann, weil ich es schade finde, dass am Montag in Kandern viele Läden geschlossen sind“, meint Kollhoff.