Einzelhandel in Kandern: „Haushaltswaren Schneider“ ist wieder geöffnet

Quereinsteigerin Eva Kollhoff hat das Kanderner Geschäft vom Ehepaar Ina und Arno Bosshart übernommen. Sie hat beliebte Artikel beibehalten, aber auch neue Angebote.
Wer in den letzten Monaten des Jahres 2025 während des Schlussverkaufs bei Bossharrts eingekauft hat, kennt Eva Kollhoff schon. Die gelernte Sozialfachwirtin, die aus Müllheim stammt und in Tannenkirch lebt, hatte auf den Videoaufruf von Ina und Arno Bosshart reagiert, als diese eine Nachfolge für das Traditionsgeschäft suchten. Das Geschäft habe sie schon immer gemocht, deshalb konnte sie sich einen völligen Berufsneustart gut vorstellen, sagt Kollhoff.