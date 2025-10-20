Einzelhandel in Kandern: Eva Kollhoff übernimmt Haushaltswarengeschäft Schneider

1 Ina und Arno Bosshart haben für ihr Haushaltswarengeschäft Schneider eine Nachfolgerin gefunden. Foto: Birgit-Cathrin Duval Das Haushaltswarengeschäft Schneider in Kandern hat eine Nachfolgerin gefunden: Eva Kollhoff wird das Geschäft im Februar übernehmen.







Das alteingesessene Haushaltswarengeschäft Schneider hat eine Nachfolgerin gefunden: Eva Kollhoff wird das Geschäft im Februar übernehmen. Diese unterstützt Ina und Arno Bosshart schon seit dieser Woche beim Räumungsverkauf, der seit Mitte September läuft. Die Nachfolgerin kündigt an, den Laden ohne Eisenwarenabteilung weiterzuführen. Eva Kollhoff ist gebürtige Müllheimerin und wohnt seit Jahrzehnten in Kandern. Durch ein Video der Bossharts, in dem die beiden die Aufgabe des Geschäfts verkünden und einen Nachfolger suchen, wurde Kollhoff aufmerksam.