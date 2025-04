Einzelhandel in Hechingen: Eva Pfeifer öffnet „Kartenliebe“ – das wird geboten

1 Eva Pfeifer eröffnet am Hechinger Kirchplatz ein Atelier mit Ladengeschäft, das den Namen „Kartenliebe“ trägt. Foto: Roth

Frischen Wind in den Hechinger Einzelhandel bringt Eva Pfeifer mit ihrem Atelier und Ladengeschäft „Kartenliebe“. Sie möchte mit der Neueröffnung am verkaufsoffenen Sonntag weiteren Händlern Mut machen, in der Zollernstadt ansässig zu werden.









Dass in Hechingen gerne die Leerstände in der Innenstadt kritisiert werden, hat Eva Pfeifer nach ihrem Umzug in die Zollerstadt im Jahr 2022 schnell gemerkt. Die zuvor in Tübingen lebendende Pfeifer verspürte rasch einen großen Unmut über das Einzelhandelsangebot in der Innenstadt. Sie sei daher oft von Hechingern auf frühere, „bessere“ Zeiten angesprochen worden.