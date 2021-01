Einzelhandel in Freudenstadt Gesicht zeigen mit Video-Botschaften

Freudenstadt. Es handelt sich dabei um Video-Botschaften mit Fragen und Antworten, die sowohl die Kunden als auch Geschäftsleute derzeit bewegen, wie beispielsweise "Wie hart trifft Euch der Lockdown? Was ist Schaufenstershopping? Kann man regional online bestellen? Wo bekommen wir jetzt eine neue Schneeschaufel her?".

Deniz Özkul, Geschäftsführerin des Vereins Freudenstadt-Marketing sagt: "Die Kreativität der lokalen Akteure in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung ist jetzt gefragt". Bereits vor Weihnachten habe der Verein Freudenstadt-Marketing unter dem Motto "hier kaufen" eine Aktion zusammengestellt mit einem "Kontaktlos-Service" von mehr als 60 Geschäften und gastronomischen Betrieben in Freudenstadt. "Die Resonanz darauf war groß und fand sogar überregional Beachtung. Mit besonderen Serviceleistungen soll es weitergehen", berichtet Özkul. Darunter versteht der Verein Liefer- und Abholdienste, Video-Beratung, Schaufenstershopping, regionales Online-Shopping und weitere Kontaktlos-Serviceleistungen. "Wenn die Menschen zu Hause bleiben oder sich nur auf schnellstem Weg zu den Geschäften des täglichen Bedarfs begeben, dann müssen wir aktiv auf die Angebote und Tipps der Fachgeschäfte sowie der Betriebe in Gastronomie und Dienstleistung in den Sozialen Medien der Kunden aufmerksam machen", so Özkul. Schon seit längerer Zeit ist Freudenstadt-Marketing auf Facebook & Co. vertreten. Die Bedeutung dieser Auftritte sei groß. In den vergangenen Monaten sei die Zahl der Follower um rund 80 Prozent gestiegen. Doch es gebe auch viele Bürger, die keine Follower sind, aber trotzdem auf der Seite schauen.