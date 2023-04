1 Filialleiterin Anke Conzelmann kann die Geschäftsaufgabe nicht fassen. Foto: Roth

Die Ebinger Innenstadt verliert mit der Tchibo-Filiale einen weiteren Besuchermagneten. „Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen“, sagt Filialleiterin Anke Conzelmann, den Tränen nahe. Sie hat ihr halbes Berufsleben und entsprechend viel Herzblut in den Shop in der Sonnenstraße gesteckt.

„Geschäftsaufgabe ein schleichender Prozess“

Grund für die Geschäftsaufgabe zum 30. April: „Es war ein schleichender Prozess, aber über die Jahre ging der Umsatz immer weiter zurück. Der Laden trägt sich nicht mehr.“ Da habe der Konzern aus Hamburg kurzen Prozess gemacht und beschlossen, die Pforten in der Ebinger Filiale zu schließen. Conzelmann bedauert: „Die Entscheidung wurde Mitte März gefällt und ist fix.“ Schon seit Jahren habe die Bezirksleitung zu Jahresbeginn die Ebinger Tchibo-Filiale immer wieder auf den Prüfstand gestellt und mit ihrem Pendant in Sigmaringen verglichen – jetzt steht sie endgültig auf der roten Liste. „Sigmaringen ist eben etwas besser im Umsatz“, erläutert Conzelmann.

Trotz prominenter Lage war der Umsatz der Tchibo-Filiale nicht ausreichend. Foto: Roth

Die Kunden indes seien entsetzt und könnten die Entscheidung nicht verstehen. „Nach Sigmaringen werde ich jedenfalls wegen Tchibo nicht fahren“, sagt eine Kundin. Conzelmann beschwichtigt: Die Zweigstellen in Rewe und Kaufland blieben erhalten – das Sortiment dort sei aber begrenzt.

Vor allem Stammkunden sind treu

Die Coronavirus-Pandemie hat ihren Anteil an der Entwicklung. „Die Kundenzahl ist zeitweise drastisch gesunken und hat sich seither nicht vollends erholt.“ Ohnehin komme vornehmlich Stammkundschaft in den Laden. Auf Nachfrage hält sich Conzelmann bei konkreten Zahlen aber zurück. Für sie selbst endet am 30. April mit der Filialschließung auch ihre berufliche Karriere – unabhängig von der Geschäftsaufgabe wäre die Filialleiterin zum Ende des Monats in den Ruhestand gegangen.

Weitere fünf Mitarbeiter sind aber zu versorgen. Eine Stelle in der Sigmaringer Filiale sei allen angeboten worden. Kurz vor der Jahrhundertwende hat sich die Tchibo-Filiale in der Sonnenstraße angesiedelt – eine Tradition geht zu Ende. „Und die Ebinger Innenstadt verliert weiter an Attraktivität.“ Ob es einen Nachmieter gibt oder ein weiterer Leerstand droht, kann Conzelmann nicht sagen. „Mit dem Vermieter habe ich nur sporadischen Kontakt“, sagt sie.