Einzelhandel in Donaueschingen: So läuft es im Pop-up-Store in der Karlstraße

1 Erol Karaosmanoglu verkauft im Pop-up-Store an der Donaueschinger Karlstraße Parfüm: große Düfte ohne Namen. Foto: Jens Wursthorn

Es ist ein ungewöhnliches Konzept im Pop-up-Store in der Karlstraße in Donaueschingen: Im selben Laden werden Fleisch und Parfums verkauft. Die Hobbys der Chefs wurden dabei zur Geschäftsidee vor Ort. Zudem sind Wein und KI-Kunstwerke im Angebot.









Männer und hochwertiges Grillgut. Das passt. Männer und Parfüm. Das passt auch. Nach alter Auffassung dann, wenn der Mann es kauft und verschenkt. Beide Sparten in einem Laden? Das passt eher nicht. Dennoch stehen zwei Männer mit diesen Produkten im Pop-up-Store an der Karlstraße in Donaueschingen – und verstehen sich blendend.