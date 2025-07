1 Simone Skopek betreibt den Secondhand-Laden „Second Tschäns“ in der Karlstraße. Foto: Hannah Schedler „Wegwerfen ist keine Lösung“, sagt Simone Skopek. Sie betreibt den Secondhand-Laden Second Tschäns.







In ihrem Secondhand-Laden Second Tschäns im Herzen Donaueschingens setzt sie auf ein anderes Prinzip: weitertragen statt wegwerfen. Ihr Laden bringt nicht nur Kleidung zurück in den Kreislauf, sondern auch Leben in die Innenstadt.