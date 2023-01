Einzelhandel in Donaueschingen

1 Das Lachen ist Armin Hauer noch nicht vergangen, aber über die Probleme mit seinem Online-Shop hat er sich ziemlich geärgert. Jetzt ist er Geschichte. Foto: Patrick Ganter

Für Armin Hauer ist es ein absolutes Ärgernis. Der Donaueschinger Einzelhändler hat seinen eigentlich gut laufenden Online-Shop vom Netz genommen. Warum? "Ich werde ständig abgemahnt", sagt er. Und das habe erheblichen Druck aufgebaut.















Donaueschingen - Letztlich hat Armin Hauer diesem nachgegeben. Und das wegen Kleinigkeiten, wegen rechtlicher Lücken, die professionell genutzt werden für eine Abmahnung. Das passiert vermutlich tausendfach täglich in Deutschland, und regelmäßig flatterten solche Briefe in Hauers Modellbau-Geschäft in der Villinger Straße.