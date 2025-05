Lange hat es nicht gedauert, bis im Trendhaus in der Friedrichstraße wieder die Lichter angehen. Bald ist Wiedereröffnung.

Anfang März gab ein Insolvenzverwalter bekannt, dass Felice Di Lucia seine Läden in Balingen schließen wird, darunter auch das Trendhaus in der Friedrichstraße. Dort brennt seit Kurzem aber wieder Licht. Der Laden steht kurz vor seiner Wiedereröffnung – allerdings unter einem neuen Inhaber.

Dieser ist bekannt in Balingen: Bernd Plutzkat, Betreiber des nicht weit entfernten Bugatti-Store, übernimmt das Geschäft, samt dem bisherigen Mitarbeiter-Team. Dieses besteht aus drei Teilzeitstellen und zwei Vollzeitstellen und wird ab Samstag, 24. Mai, wieder Kunden im Laden betreuen.

Plutzkat bestätigte weitere Pläne

Das Sortiment besteht aus dem bisherigen Angebot, plus noch zwei bis drei neuen Marken, die dazukommen sollen. Das Trendhaus wird unter der Woche geöffnet sein zwischen 10 und 18 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 16 Uhr.

Vor wenigen Wochen bestätigte Plutzkat weitere Pläne, dass er in die Verkaufsfläche des Depot einziehen wird. „Wir können ab 1. Juni in die Räume rein, ich gehe davon aus, dass wir Mitte Juni eröffnen werden“, sagte Plutzkat damals am Telefon.