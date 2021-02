1 "Vermietet": Das Blumenhaus Fischer eröffnet eine neue Filiale. Foto: Maier

Blühendes folgt auf Blühendes: Das Bisinger Blumenhaus Fischer eröffnet zum 1. April eine Filiale in der Balinger Innenstadt. Und zwar an dem Standort, an dem bis Ende vergangenen Jahres und fast sieben Jahrzehnte lang "Blumen Jetter" angesiedelt war. Inhaber Andreas Fischer bestätigte entsprechende Pläne im Gespräch mit unserer Zeitung.

Balingen - Die Nachfolge für die Geschäftsräume an der Friedrichstraße 22 ist damit schnell geregelt – ein gutes Zeichen inmitten der Corona-Lage, unter der die Einzelhändler leiden. Fischer sagt, er habe schon einige Zeit mit einer Filiale in Balingen – "einer lebendigen Stadt" – geliebäugelt. Bisher aber habe er keine passenden Räume gefunden. Mit dem früheren Blumen Jetter sei das anders: Das Gebäude an der Friedrichstraße sei als Blumen-Standort bekannt und zudem zentral gelegen. Ein weiteres Fachgeschäft sichere das Angebot in Balingen.

Die Eröffnung angesichts von Corona? Er wolle "Mut in der Krise zeigen", sagt Andreas Fischer. Derzeit laufen die Umbauarbeiten. Zum 1. April will Fischer die Filiale eröffnen – vorausgesetzt, Corona lässt dies zu.