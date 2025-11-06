Einzelhandel in Bad Wildbad: Verwaltung reicht nach Hilfeschrei der Händler die Hand

Um Hilfe gerufen haben einzelne Bad Wildbader Einzelhändler aus der Wilhelmstraße bei der Verwaltung. Jetzt hat es ein Treffen gegeben. Das ist dabei herausgekommen.
Es war ein lauter Schrei nach Hilfe, den einige Einzelhändler in der Bad Wildbader Wilhelmstraße in einer Gemeinderatssitzung ausstießen. Martina Schwarz und Gundula Neher waren die Wortführerinnen, die „die sehr schlechte Lage des Einzelhandels vorstellen“ wollten. Umsatzrückgänge im vergangenen Jahr um 30 oder sogar 50 Prozent seien keine Seltenheit, hieß es da.