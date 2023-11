Einzelhandel in Altensteig: „Innenstadtberater“ soll Lösungen aufzeigen

1 Entlang der Hauptverkehrsstraßen in der Altensteiger Unterstadt stehen Geschäftsräume leer. Foto: Manfred Köncke

Der SPD-Gemeinderatsfraktion bereiten Leerstände in der Altensteiger Unterstadt Sorgen. Deshalb hat sie das Thema auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung gebracht. Die Verwaltung und der Werbering sind indes bereits tätig geworden.









Link kopiert



Der Handel in Altensteig ist gut aufgestellt und die Angebotspalette breit gestreut. Allerdings fallen entlang der Hauptverkehrsstraßen in der Unterstadt Leerstände auf. Für die SPD-Gemeinderatsfraktion nimmt das ein besorgniserregendes Ausmaß an. Deshalb hat Sprecherin Ursula Utters einen Brief an Bürgermeister Gerhard Feeß geschickt. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung diskutiert.