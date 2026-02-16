Einzelhandel im Kreis Freudenstadt: Bürokratie lähmt sogar nach einem Ladendiebstahl

Die Inhaber der Edeka-Märkte Familie Rentschler im Kreis Freudenstadt sprechen darüber, was den Lebensmitteleinzelhandel derzeit belastet.
Die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Freudenstadt, Katrin Schindele, war im Austausch mit den Inhabern der Edeka-Märkte Familie Rentschler im Kreis Freudenstadt. Im Markt in Waldachtal sprachen die Inhaber Rainer und Mandy Rentschler gemeinsam mit dem Marktleiter Daniel Surikow über die aktuelle Situation im Lebensmitteleinzelhandel und darüber, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit Betriebe im Alltag spürbar entlastet werden und wieder mehr Zeit für das Kerngeschäft bleibt. Davon berichtet Schindeles Büro in einer Pressemitteilung.