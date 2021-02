Einzelhandel braucht Perspektiven In Läden in Rottweil geht trotz Lockdown was – aber nicht genug

Die Kunden hätten dieses Angebot oft "nicht wirklich auf dem Schirm", bedauert er. Viele würden sich per Mail erkundigen, ob der Kauf eines bestimmten Artikels möglich sei. Immerhin sei nach der neuen Verordnung nun sogar ein kurzzeitiges Betreten des Ladens möglich, um die Ware abzuholen.

Was Kirsner ärgert, ist die "extreme Wettbewerbsverzerrung", die es durch das breite Angebot in den Discountern gibt – und die dort erlaubt sind. "Da sind Lebensmittel inzwischen Nebensache." Und um die Anzahl der Leute im Markt schere sich auch niemand. Völlig unverständlich also, warum sich in seinem großen Laden nicht eine bestimmte Anzahl von Kunden aufhalten darf. "Da ist die Politik gefordert – es gibt da leider überhaupt keine Differenzierung", sagt er.

Mehr als 20 Geschäfte sind dabei

Detlev Maier, Vorsitzender des Rottweiler Gewerbe- und Handelsvereins (GHV), hofft, dass sich das "Click & Collect"-Prinzip in der Zeit des Lockdowns weiter herumspricht. Er sieht den hiesigen Einzelhandel durchaus gut aufgestellt. Passend zum Gedanken, durch Einkäufe beim lokalen Handel das Gewerbe vor Ort zu unterstützen, gebe es in Rottweil ein ansehnliches Angebot. Mehr als 20 Geschäfte gehen demnach das Thema offensiv an und machen über die verschiedenen Kanäle auch Werbung dafür. "Aber auch der Rest ist sicher nicht untätig", ist Maier überzeugt. Die Bestellung per Mausklick, die Anfrage per E-Mail oder der Beratungswunsch per WhatsApp – es ist nicht nur vieles denkbar, sondern wird auch praktiziert. Über die Innenstadtmanagerin Tamara Retzlaff, berichtet Maier, habe der GHV unterstützend einen Leitfaden für Einzelhändler herausgegeben.

Gleichwohl – Maier macht auch keinen Hehl daraus, dass die Resonanz der Kunden bislang noch sehr überschaubar ist. Er glaubt, dass bislang der Anlass gefehlt hat. Doch das könnte sich nun mit dem Valentinstag ändern, zu dem verschiedene Händler Aktionen böten. Ostern und die wachsende Lust auf Freizeitbeschäftigungen, wenn das Wetter wieder mehr zum Aufenthalt im Freien einlädt, könnten weitere solche Anlässe sein, "Click & Collect" zu nutzen.

Telefonische Beratung kommt gut an

Seit der Lockerung im Januar, die wieder das "Click & Collect"-Prinzip erlaubt, macht auch die Buchhandlung Klein davon Gebrauch. "Für uns ist das eine große Chance, weiterhin Kunden zu haben", erklärt Geschäftsführerin Sabina Kratt. Doch das Angebot habe auch seine Stolperfallen. So wüssten viele Kunden nicht, dass es eben nur erlaubt sei, etwas per E-Mail, Telefon oder Website vorzubestellen und abzuholen, aber nicht noch vor Ort ein Verkaufsgespräch oder eine Beratung zu führen. Somit versuche mancher aus Unwissenheit, gegen die Verordnung zu verstoßen. "Die Kunden dürfen wirklich nur kurz rein, um das Bestellte abzuholen." Das müsse sie den Kunden manchmal in Erinnerung rufen, so Kratt.

Zumal die Alternativen zu einer persönlichen Beratung wirklich gut seien. Kürzlich habe eine Kundin auf der Suche nach einem Lesetipp bei ihr angerufen. "Da haben wir uns über das, was sie bisher gelesen hat, herangetastet und dann etwas gefunden", erklärt Kratt. Auch per Whats­app oder E-Mail klappe das gut, indem man Wünsche und Vorschläge austausche.

Auch Eckhart Fink, Filialleiter von Buch Greuter in Rottweil, sagt, dass sich derzeit die Stärken einer telefonischen Beratung zeigen und auch gerne angenommen werden. "Vielen ist die Möglichkeit ›anrufen, auswählen, abholen‹ jedoch gar nicht bekannt“, berichtet er. "Täglich erreichen uns Anfragen, ob wir überhaupt da sind und ob man bei uns auch bestellen und Bücher kaufen kann." Man gebe gerne geduldig Auskunft und die Kunden seien froh, dass sie auf die gewohnten Serviceleistungen zu den überwiegend regulären Geschäftszeiten zurückgreifen können. Die Abholstation sei eine große Erleichterung und man freue sich über die Resonanz. "Einen Besuch im Laden kann dies alles natürlich lange nicht ersetzen und die Umsätze sind überschaubar", sagt Fink.

Wie auch die anderen Ladeninhaber betont er, dass in Rottweil auch im Lockdown hinter den Ladentüren fleißig gearbeitet wird. "Die Geschäfte sind für ihre Kunden da und halten den hohen Standard an Serviceleistungen aufrecht." Es lohne daher, sich vor Ort zu informieren, weiter in der Stadt einzukaufen und zum Erhalt der Sortimentsvielfalt beizutragen.

Luftballons sind in der Lockdown-Zeit gefragt

Für Vielfalt sorgt auch der Geschenkeladen "MyEngele" in Rottweil. Ilona Engelhardt bietet ebenfalls einen Bestell- und Abhol-Service an und hat zudem einen Online-Shop. "Click & Collect" beginne zunehmend zu laufen, berichtet sie. Viele Menschen würden sich auch durch die Waren im Schaufenster angesprochen fühlen und sich melden, wenn sie dort etwas entdeckt haben. Das kann dann bestellt und zum vereinbarten Termin abgeholt werden.

Gefragt sind im Lockdown auch große, schöne Luftballons, berichtet sie. Das hat einen guten Grund: Weil die Menschen bei Geburtstagen nicht zusammenkommen können, wird dem Geburtstagskind das Geschenk vor die Tür gestellt. Und das sieht mit Luftballons geschmückt besonders schön aus. Auch Fasnetsdeko für zuhause sei zunehmend gefragt. "Da macht sich die ›Fasnet dahoim‹-Aktion bemerkbar", freut sich Engelhardt. Am allerschönsten sei aber doch, wenn man den Laden wieder aufmachen dürfe.