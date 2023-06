Ein Aktionstag im Einzelhandel ist am Freitag, 16. Juni, in der Innenstadt.

An diesem Tag dreht sich alles rund ums Bier und auch die Einzelhändler werden an diesem Tag die Öffnungszeiten verlängern. Passend dazu gibt es eine Bierolympiade durch die Bad Dürrheimer Innenstadt. An und in den Geschäften entlang der Luisen- und Friedrichstraße gilt es, verschiedene Aufgaben zu lösen – das eine oder andere Geschicklichkeitsspiel ist auch dabei.

Die Spiele sind im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr zu lösen. Zu gewinnen gibt es Brauereiführungen der hiesigen Brauereien und andere Biertypische Preise. Die Anmeldekarten zur Olympiade sind in den Geschäften in der Innenstadt und auch online unter www.badduerrheim.de zu finden. Die Einzelhändler und Gastronomen bieten an diesem Tag nicht nur für die Teilnehmer der Olympiade unterschiedliche Bierspezialitäten an. Außerdem sorgen die Millibach Musikanten ab 18 Uhr im Hindenburgpark für musikalische Unterhaltung. Im Hindenburgpark befindet sich ebenfalls ein Getränkeausschank und eine Essensmöglichkeit.