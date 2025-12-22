Einzelhändler geben Tipps: Geschenkideen für die letzte Minute in Donaueschingen

Sind Donaueschinger auf Heiligabend vorbereitet? Einzelhändler geben Tipps für Geschenke. Der Trend geht zur Online- Bestellung mit Abholung.
Festlich beleuchtete Straßen, geschmückte Schaufenster und eine gut besuchte Donaueschinger Innenstadt prägen die Wochen vor Weihnachten. Was den stationären Einzelhandel freuen kann: Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten geben die Deutschen 2025 fast genauso viel Geld für Weihnachtsgeschenke aus wie in den Vorjahren. Im Schnitt plane jede Person 502 Euro für Präsente ein, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten repräsentativen Studie der FOM – Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Während manche in der Geschenksuche aufgehen, geraten andere kurz vor dem Fest in Zeitnot. Ob die Donaueschinger gut organisiert sind oder in letzter Minute durch die Läden eilen, wissen die Händler am besten. Sie haben Notfall-Geschenkideen parat.