Einzelhändler geben Tipps: Geschenkideen für die letzte Minute in Donaueschingen

Festlich beleuchtete Straßen, geschmückte Schaufenster und eine gut besuchte Donaueschinger Innenstadt prägen die Wochen vor Weihnachten. Was den stationären Einzelhandel freuen kann: Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten geben die Deutschen 2025 fast genauso viel Geld für Weihnachtsgeschenke aus wie in den Vorjahren. Im Schnitt plane jede Person 502 Euro für Präsente ein, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten repräsentativen Studie der FOM – Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Während manche in der Geschenksuche aufgehen, geraten andere kurz vor dem Fest in Zeitnot. Ob die Donaueschinger gut organisiert sind oder in letzter Minute durch die Läden eilen, wissen die Händler am besten. Sie haben Notfall-Geschenkideen parat.

Noch ist es ruhig im Osiander-Buchgeschäft an der Karlstraße. „In der ersten Dezemberwoche war viel los, die zweite ist ruhiger als gedacht“, sagt Filialleiter Felix Rau. Immer wieder kommen Kunden herein, die ihre bestellten Bücher an der Kasse abholen. Mit der Bestellnummer lassen sich die Click-and-Collect-Artikel schnell identifizieren. „Dieses Jahr bestellen viele Kunden online und holen ihre Einkäufe persönlich ab“, sagt Rau. Zu den beliebtesten Geschenken zählen Thriller – etwa von Sebastian Fitzek oder Dan Brown – sowie Kalender. Auch der Almanach des Schwarzwald-Baar-Kreises, der die Ereignisse des vergangenen Jahres aus der Region dokumentiert, wird häufig gekauft.

Kreisalmanach gefragt

Die derzeitige Stille im Laden könnte allerdings die Ruhe vor dem Sturm sein. Der wird am 22. und 23. Dezember erwartet. „Wir stocken Besteller und Verpackungsmaterial auf und stellen uns mental auf Hochbetrieb ein. Am Morgen des 24. Dezember wird es dann meist wieder ruhig. Dann kommen oft Väter mit Kindern vorbei, damit zu Hause in Ruhe vorbereitet werden kann“, erzählt Rau. Beliebte Last-Minute-Geschenke seien dabei Gutscheine.

Osiander-Filialleiter Felix Rau berät Kunden bei der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk. Foto: Kassandra Lippe

Auch im Secondhand-Kaufhaus Secondo ist seit Anfang November Weihnachtsstimmung eingezogen, berichtet Zweigstellenleiterin Petra Höfler. Zwischen den Regalen funkeln Sterne, Engel und Kugeln. „Am meisten gekauft wird Deko, weniger Geschenke“, sagt sie. „Gebrauchte Artikel werden eher selten verschenkt“, ergänzt Geschäftsführer Joachim Walz.

Lego-Technik-Produkte schmücken fast eine ganze Wand im Thedy. Foto: Kassandra Lippe

Die Waren stammen aus Spenden, die allerdings nicht vor Weihnachten, sondern meist zwischen den Jahren zunehmen. Wenn Höfler sich selbst etwas aus dem Laden wünschen dürfte, dann das funktionstüchtige Grammophon, das aktuell im Verkaufsraum steht.

Das Grammophon in der Bildergalerie des Seconods. Foto: Kassandra Lippe

„Die Donaueschinger kaufen ihre Weihnachtsgeschenke immer später“, sagt Gerhard Werb, Senior-Geschäftsführer des Haushalts- und Spielwarengeschäfts Thedy. Für die Tage unmittelbar vor Heiligabend erwartet das Familienunternehmen einen großen Ansturm. Besonders gefragt sind Tonie-Hörspiele für Kleinkinder. Ältere Kinder und Familien greifen eher zu Puzzles oder Lego-Produkten.

Für Kurzentschlossene

Dabei sieht Geschäftsführer Lukas Werb zwei Arten von Käufern: jene, die schon Ende November genau wissen, was sie verschenken – und jene, die noch unschlüssig sind und Beratung suchen. Sein Tipp für Kurzentschlossene: das interaktive Musik-Quizspiel Hitster. Dabei scannen Spieler per QR-Code einen Song über die App und müssen erraten, wann dieser erschienen ist.

Brigitte Dorer und Karin Weißhaar empfehlen einen Kräuter-Aperitif als Weihnachtsgeschenk. Foto: Kassandra Lippe

Wer noch etwas Gutes und Sinnvolles verschenken möchte, wird im Reformhaus fündig. „Gerade hat jemand gesunde Nüsse als Geschenk für den Chef mitgenommen“, erzählt Verkäuferin Brigitte Dorer. Im Reformhaus im Stadtzentrum spürt man deutlich anziehende Weihnachtsumsätze – vor allem bei Gesundheitsprodukten und Kosmetika. Besonders beliebt: Naturkosmetik und vegane Alternativen, die immer häufiger unter den Tannenbaum wandern.

Für die Bücherwürmer

und Organisierte gibt es den aktuellen Almanach, einen besonderen Kalender, E-Reader oder einen Bestseller-Roman im Osiander-Geschäft oder in Morys Hofbuchhandlung. Für die Gesundheitsbewussten finden sich ätherische Öle, Nüsse, Vitamine und Mineralien im Reformhaus. Für die Verspielten gibt es Kartenspiele, Puzzles oder Lego Technik-Produkte im Thedy-Geschäft. Für die Nachhaltigen und Sammler findet sich etwas Besonderes im Secondo. Der Donaueschingen-Gutschein ist ein lokaler Geschenkgutschein, der die regionale Wirtschaft stärkt, indem er in 35 Geschäften, Restaurants und Dienstleistern in Donaueschingen einlösbar ist. Von Mode über Feinkost bis hin zu Reisebüros. Der Gutschein kann entweder online gekauft und ausgedruckt oder bei lokalen Verkaufsstellen erworben werden, um lokale Händler zu unterstützen und eine flexible Geschenkoption zu bieten.