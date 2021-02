Einwohnerzahlen steigen Rangendingen bestätigt Ruf als familienfreundliche Gemeinde

Dass Rangendingen trotz einer nicht besonders hohen Einwohnerzahl eine attraktive Wohngemeinde ist, zeigt auch, dass es derzeit kaum Mietwohnungen gibt, wie es Alt-Bürgermeister Johann Widmaier zum Ende seiner Amtszeit sagte. "In Rangendingen findest du fast nichts mehr", hatte er Ende Januar festgestellt.

Um dem gegenzusteuern, wurde als jüngste Maßnahme vom Gemeinderat für Bietenhausen die Erweiterung des Baugebiets "Hanfländer" in die Wege geleitet. Auch in Höfendorf gibt es noch Bauland. In der Kerngemeinde dagegen ist die Lage schwieriger. Das letzte aktuelle Baugebiet ist in der "Au". Dort sind die Bauplätze mittlerweile allerdings alle vergeben, wie Bauamtsleiter Oliver Freiberg von der Gemeinde mitteilt.

Zwar sorgten private Investoren in den vergangenen Jahren mit Mehrfamilienhäusern im Ortskern für weiteren Wohnraum. Doch auch die innerörtlichen Plätze werden knapp. Angesichts dieser Entwicklung war es nicht verwunderlich, dass das Thema "Wohnen" beim neuen Bürgermeister Manfred Haug im Dezember ganz oben auf dessen Wahlkampf-Agenda stand.

Wohnraum ist knapp. Dieser Trend macht auch vor Rangendingen nicht Halt und dürfte mit der Erweiterung des Medizintechnikunternehmens "Erbe Elektromedizin" an dessen Standort im Gewerbegebiet Hitzenried noch verstärkt werden, wie wohl nicht nur Johann Widmaier vermutet hat.

Industriepolitik

Wie sich Industriepolitik auf die Einwohnerzahlen auswirkt, konnte 2011 beobachtet werden. Der Wegzug der Firma Abbot und der entsprechende Verlust von Arbeitsplätzen gingen damals einher mit einer deutlichen Reduzierung der Einwohnerzahl. Doch die entstandene Delle konnte mit der Übernahme des bestehenden Industriekomplexes durch die Tübinger Firma längst wieder ausgeglichen werden. Gleichwohl dürften die 400 zusätzlichen Arbeitsplätze, die Erbe dort schaffen möchte, Rangendingen einen kräftigen Einwohnerzuwachs bringen – und damit wohl auch eine Verschärfung des hiesigen Wohnungsmarktes.

Zahlen der Vorjahre

Nach diesem Blick in die Zukunft lohnt durchaus auch ein Blick auf länger zurückliegende Statistikzahlen. So lebten im Jahr 1986 4607 Menschen in Rangendingen. 23 Jahre zuvor, also 1963, waren es noch 2897 gewesen – damals allerdings noch ohne die beiden Teilgemeinden Bietenhausen und Höfendorf, die in den neueren Zahlen nach der Eingemeindung seit 1972 zur Gesamtgemeinde Rangendingen dazugerechnet werden.

2001, also im ersten Jahr nach der Amtsübernahme von Ex-Bürgermeister Widmaier, zählte der Ort 5062 Einwohner. Die Einwohnerzahl aus dem Jahr 2008 belegt, dass es damals 5274 Rangendinger gab. Weitere acht Jahre später, 2016, waren es dann "nur noch" 5206.

Diese Reduzierung liegt an der zwischenzeitlich erhobenen Volkszählung. Dabei wurde die Statistik um rund 150 sogenannte "Karteileichen" bereinigt. Diese wurden aus dem Register gestrichen. Die Vergleichszahlen aus den Jahren vor der Zählung waren also um diese Zahl zu hoch angesetzt, sodass die 5206 den Höchststand bis dato bedeuteten.

2017 steig die Zahl auf 5290 Einwohner, 2019 ging sie leicht auf 5278 zurück, um nun auf den bisherigen Höchststand von 5308 Personen zu klettern.

Die Zahl der Geburten lag im Jahr 2020 mit 43 unter der Zahl der Verstorbenen mit 52. Die aktuelle Erhöhung resultiert also ausschließlich aus der positiven Wanderungsbilanz in und aus dem Ort: 366 Personen waren aus Rangendingen weggezogen, 403 zogen hierher.

Sterbezahlen

2019 waren 39 Babys zur Welt gekommen und 53 Personen verstorben. Die Vergleichszahlen bei den Verstorbenen der letzten zwei Jahre liegen zwar über den beiden Vorjahren mit 46 und 40 Sterbefällen. Eine Übersterblichkeit in Bezug auf Corona kann zumindest in Rangendingen daraus schwer abgeleitet werden - obwohl die Gemeinde mehrere Wochen als Corona-Hotspot im Zollernalbkreis galt. In diesem Zusammenhang gilt auch zu bedenken, dass die absolute Zahl doch eher relativ niedrig war.

Geburtenzahlen

Den Baby-Rekord im Ort hält nach wie vor das Jahr 2016 mit 54 Geburten. Was Corona hier bringt, lässt sich wohl endgültig erst in der Statistik des laufenden Jahres erkennen.

Hochzeiten

Ja-Worte auf dem Rangendinger Standesamt gab es 2020 insgesamt 19 Mal. Ein Jahr davor sagten 18 Paare "Ja". 2018 waren es 26 und noch ein Jahr davor 24. Auf ihren Baum für die Hochzeitswiese müssen die 2020er-Brautpaare allerdings noch eine Weile warten. Die Pflanzaktion fiel wegen Corona aus und wird erst im Herbst nachgeholt. Seit 2005 wurden auf der Hochzeitswiese am "Owinger Berg" von den jährlich frisch getrauten Rangendinger Brautpaaren exakt 200 Obsthochstammbäume gepflanzt.

Schule

Die Grundschule der Joachim-Schäfer-Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen besuchten am 31. Dezember 226 Kinder. In der Sekundarstufe (Klassen 5 bis 10) besuchen 225 Schüler den Unterricht. Davon werden 68 Kinder der Klassen 5 und 6 an der Kooperationsschule in Hirrlingen unterrichtet.

Von den 62 Schülern der vierten Klassen der Grundschule entschieden sich 22 Kinder für den Verbleib an der Gemeinschaftsschule. Angesichts der hervorragenden Ausstattung und Qualität des hiesigen Schulstandortes hatte Johann Widmaier während seiner Amtszeit diese noch immer niedrige Zahl nie verstanden und stets für den Verbleib von mehr Kindern aus Rangendingen an der Rangendinger Schule geworben.