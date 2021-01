Einwohnerzahl Villingen-Schwenningen knackt die 86.000-Marke

Und VS wird weiter wachsen. Dies deutet sich an. Weiterer Wohnraum wird entstehen, insbesondere auf dem früheren Bauhof-Areal in Schwenningen und auf den früheren Kasernen-Geländen von Mangin und Lyautey in Villingen, aber auch im Friedrichspark und Luisen-Quartier an der Vöhrenbacher Straße in Villingen,

Villingen war 2019 der klare Gewinner unter den elf Stadtbezirken und Ortsteilen. Die Zähringerstadt legte um 216 Einwohner zu und strebt stark auf die 40.000 Einwohner zu. Auf ein Plus können auch Obereschach (+26) und Weigheim (+3) schauen.