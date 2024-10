Einwohnerversammlung in Hornberg: „Die fetten Jahre sind vorbei“

1 Stadtbaumeisterin Pia Moser erläuterte die Pläne für die Freizeitanlage. Foto: Kornfeld

Marc Winzer stimmte bei der Einwohnerversammlung die Hornberger auf die Notwendigkeit zum Sparen ein. Die Haupteinnahmequelle der Stadt, die Gewerbesteuer, sei im vergangenen Jahr um 70 Prozent eingebrochen. Der Rathauschef berichtete auch über laufende Projekte und bat um Mithilfe.









„Wenn Erträge wegbrechen, müssen Aufwendungen reduziert werden“, redete der Bürgermeister Klartext und blickte kurz auf die vergangenen sehr guten Jahre zurück, in denen renommierte Firmen in Hornberg viel Gewerbesteuer gezahlt hätten. Das sehe man an den Sanierungen in der Stadt.