Einwohner informiert: Schömberger Finanzlage ist sehr schlecht

Der Kämmerer wählte bei der Einwohnerversammlung teils deutliche Worte für die Situation der Glücksgemeinde. Der Gemeinderat müsse jetzt handeln – sonst drohe Zahlungsunfähigkeit.
Als Kämmerer Ralf Busse bei der Einwohnerversammlung im Kurhaus die aktuellen Finanzen der Kommune vorstellte, waren die vielen kleinen Zahlen auf der Leinwand schwer zu erkennen. Doch als er das Diagramm zur Entwicklung der Liquidität zeigte, wurde plötzlich sehr anschaulich, wie schlecht die Finanzlage der selbsternannten Glücksgemeinde ist.