Die Bösinger „NaTour“ wird am 1. Mai mit einer Einweihungswanderung eröffnet. Die Dorfgemeinschaft bewirtet an der Ruine Mandelberg und am Bolzplatz Hohlenweg.

Zur Einweihungswanderung der Bösinger „NaTour“ laden der Ortschaftsrat und die Bösinger Dorfgemeinschaft für Donnerstag, 1. Mai, ein.

Dank einer Förderung über das Leader-Programm der EU wurde unter der Regie des Ortschaftsrats ein attraktiver Rundwanderweg um Bösingen mit Rastplätzen und zwei „Bösinger Sonnenliegen“ angelegt, ruft Ortsvorsteher Adolf Gärtner in einer Mitteilung in Erinnerung. Unterwegs erwartet das Wanderherz eine besondere Mischung aus Landschaft und Natur, Rast und Ruhe, Geschichte und historische Sehenswürdigkeiten.

Übersichtliche Wandertafeln mit genauer Tourenbeschreibung samt Höhenprofil und den druckfrischen „NaTour“-Flyer findet man am Wanderparkplatz Blachen, am Freizeitgelände Mandelberg und im Waldachtal am Zugang zum Bösinger Wasserhäusle. Die zehn Kilometer lange „NaTour“ (plus drei Kilometer Erweiterungsrunde im Waldachtal) ist mit 325 Höhenmetern durchaus sportlich, teils schmal, gelegentlich steil und deshalb nicht barrierefrei. Eine kürzere, barrierefrei und kinderwagengerechte „KulTour“ sei in Planung, so Gärtner.

Dorfgemeinschaft bewirtet

Offizieller Start am 1. Mai ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Blachen (Abzweigung L 353 nach Bösingen). Es kann aber auch schon früher oder auch später gestartet werden. Die Bösinger Dorfgemeinschaft übernimmt die Bewirtung an der Ruine Mandelberg und am Bolzplatz Hohlenweg beim Pferdepensionshof Kaupp. Ab 12 Uhr gibt es Leckeres vom Grill, nachmittags am Bolzplatz zusätzlich auch Kaffee und Kuchen.

Bewirtet werden nicht nur Teilnehmer der Einweihungswanderung, sondern auch alle, die am 1. Mai gerne in der Natur zusammenhocken und die Gemeinschaft genießen wollen, betont der Ortsvorsteher.