Waldbestattungen in Schramberg: Klassische Friedhöfe verlieren an Bedeutung

Immer mehr Menschen wünschen für sich oder ihre Angehörigen andere Arten der Beisetzung wie zum Beispiel in einem Bestattungswald. Auch in Schramberg ist das inzwischen möglich.
Wer einen nahen Angehörigen verliert und selbst nicht mehr ganz jung ist, für den sind 20 oder 30 Jahre Grabpflege ein große Herausforderung. Die Lösung dafür heißt für viele „Pflegefreiheit“. Zumal bei der heutigen Mobilität andere Verwandte oft weit verstreut in Deutschland oder gar im Ausland leben. Deshalb sind die Ergebnisse der Befragung eines repräsentativen Ausschnitts der deutschen Bevölkerung zu ihren Bestattungswünschen nicht überraschend, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas getätigt hat: Nur noch 25 Prozent wünschen sich ein klassisches Sarg- oder Urnengrab auf dem Friedhof, fast genau so viele dagegen die Beisetzung im Bestattungswald (24 Prozent), gefolgt von einer pflegefreien Beisetzungsform auf einem Friedhof (16 Prozent).