Einweihung Steinway Flügel: Konzert in Schramberg zeigt Klangarten des Musikinstruments

Der Ausnahmekünstler Professor Tomislav Nedelkovic-Baynov spielte beim Einweihungskonzert für den neuen Steinway Flügel in der evangelischen Stadtkirche Schramberg.

Der von der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg/Lauterbach neu erstandene Konzertflügel der Firma Steinway & Sons, gefertigt 1916 in New York, ist ein Ausnahmeinstrument. Es kam zunächst von New York nach Uruguay, wo es von einem deutschen Musiklehrer gekauft und bei dessen Umzug nach Deutschland (Trossingen) mitgenommen wurde. Dort wurde er von der Schramberger Klavierbauwerkstatt Schwarzwald Piano von Nils Hötzel einer aufwendigen Restauration unterzogen.

Der berufliche Weg des Konzertpianisten führte umgekehrt von Europa in die Welt hinaus. Geboren in Bulgarien, wo er sein Erststudium begann, siedelte er 1981 nach Deutschland über und absolvierte seine solistische Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Der vielfach preisgekrönte Solist ist heute künstlerischer Leiter des Baynov-Piano-Ensembles, das sich Werken für mehrere Klaviere widmet. 1998 in Trossingen zum Professor berufen, gibt der Konzertpianist heute Meisterkurse in Europa, Asien und Kanada. Als Konzertpianist und Solist tritt der 68-Jährige heute auf allen fünf Kontinenten auf und ist Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in China.

Begnadetes Spiel

Das umfangreiche Konzertprogramm enthielt im 1. Teil Werke aus Barock, Wiener Klassik und Romantik. Im 2. Teil wandte sich der Interpret modernen Werken zu, wobei er auch zwei Eigenkompositionen zu Gehör brachte. Als ob er mit dem Flügel fest verwachsen wäre, setzte sich der Virtuose hin und begann mit Präludium und Fuge XXII b-Moll von Johann Sebastian Bach sein begnadetes Spiel. Da saß jeder Ton perfekt. Er hauchte seinem Spiel Leben ein durch feine Dynamik und kunstgerechte Akzentuierung. Mit quirligen Figuren, die gleichsam Purzelbäume schlugen, ging es bei der Sonate G-Dur K 146 , C-Dur von Domenico Scarlatti ohne Rast und Ruh über die Tasten. Was sich für die Zuhörer heiter und fröhlich anhörte, war für den Pianisten bei der Schnelligkeit seines Vortrags mit barocken Trillern und Verzierungen eine Höchstleistung und akribische Feinarbeit.

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Während es beim zweiten Satz um klangvolle Mehrstimmigkeit und Wechsel nach Moll ging, sausten die Finger des Interpreten beim dritten Satz wieder im Eiltempo treppauf, treppab, so dass der Solist ordentlich ins Schwitzen kam. Der heiter-beschwingte Stil von Wolfgang Amadeus Mozart war sofort hörbar bei der Sonate A-Moll V 310. Der Pianist hatte die Fähigkeit, Töne zum Leuchten zu bringen. Er lockte aus dem neuen Flügel alle denkbaren Klangnuancen heraus. Jeder der drei Sätze erhielt mit Tempo, Ausdruck und Klang seinen besonderen Charakter.

Zaubern mit linker Hand

Was Baynov im zweiten Teil beim Finale aus der Oper „Lucia di Lammermoor“ allein mit der linken Hand zauberte, war unbeschreiblich. Die linke Hand kletterte hinauf zu den höchsten Tönen und überkreuzte die ruhende Rechte. Das gesangliche Thema wirkte fast volkstümlich und stand im Gegensatz zur flatternden Überstimme. Offensichtlich stellt sich der Künstler bei seinen Konzerten auch selbst schwierige Aufgaben. Ernst und fesselnd wirkten die Kompositionen des russischen Komponisten SergeJ Rachmaninov.

Mit zwei Eigenkompositionen stellte sich Baynov auch als Komponist vor. Die rechte Hand sprang rhythmisch über die Tasten, während links fortwährend Arpeggien etönten. Am Ende der fluktuierenden Bewegung stand ein überraschender Fortissimo-Effekt wie ein Blitzschlag. Die Etude Nr. 2,die Baynov 1977bereits als Schüler komponiert hatte, war von einem wilden Rhythmus geprägt. Der Interpret holte aus dem Flügel mit grandioser Energie immer mehr Volumen heraus . Die Stücke wurden vom Publikum mit großem Applaus aufgenommen.

Zum Abschluss des faszinierenden Konzerts ließ der Solist noch die Prélude „Feux d´artifice“ von Claude Debussy erklingen.