Einweihung Steinway Flügel: Konzert in Schramberg zeigt Klangarten des Musikinstruments

Der Ausnahmekünstler Professor Tomislav Nedelkovic-Baynov spielte beim Einweihungskonzert für den neuen Steinway Flügel in der evangelischen Stadtkirche Schramberg.
Der von der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg/Lauterbach neu erstandene Konzertflügel der Firma Steinway & Sons, gefertigt 1916 in New York, ist ein Ausnahmeinstrument. Es kam zunächst von New York nach Uruguay, wo es von einem deutschen Musiklehrer gekauft und bei dessen Umzug nach Deutschland (Trossingen) mitgenommen wurde. Dort wurde er von der Schramberger Klavierbauwerkstatt Schwarzwald Piano von Nils Hötzel einer aufwendigen Restauration unterzogen.