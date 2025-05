Den Auftakt ins lange Festwochenende macht am Donnerstag um 13 Uhr die offizielle Einweihung des Sportheims in selbigem, die sich an geladene Gäste richtet. Im Anschluss ist ab 14.30 Uhr die komplette Bevölkerung eingeladen die neuen Räumlichkeiten beim „Tag der offenen Tür“ zu besichtigen.

Dabei laden die Kickers auch zu einem Vatertagshock mit Musik ein. Für Speisen und Getränke ist über das gesamte Wochenende gesorgt, von Donnerstag bis Samstag ist auch Wössner-Schnaps im Angebot.

Lesen Sie auch

Die Kaffeestube ist in der Sportheim-Gaststätte, die an diesen Tagen ausnahmsweise von den Kickers betrieben wird, wofür sich die Kickers beim Pächterehepaar Gentner bedanken.

Am Donnerstag ist auch Max Mutschler mit seinem Softeis am Sportplatz. Als Rahmenprogramm wird ein Fußball-Darts-Wettbewerb angeboten.

Am Freitag geht es dann zunächst um 18 Uhr mit einem Punktspiel der E-Jugend gegen den SV Waldmössingen weiter, im Anschluss ist ab 19.25 Uhr ein AH-Blitzturnier, zu dem die Kickers die Mannschaften des SV Sulgen, des VfR Hornberg und der SGM Hardt/Mariazell/ Locherhof begrüßen dürfen, die zusammen mit der AH der Kickers im Modus jeder gegen jeden den Turniersieger ausspielen.

Am Samstag und Sonntag geht das Sportwochenende mit den letzten Punktspielen der A- und B-Jugend der SGM Lauterbach/Hardt, sowie der ersten und zweiten Mannschaft der Kickers weiter. Das besondere dabei ist, dass wenn alles gut läuft, gleich drei Meisterschaften gefeiert werden können.

Überreichen von Wimpel

Für die zweite Mannschaft – mit der es am Samstag um 13 Uhr mit dem Spiel gegen die SGM Schramberg/Sulgen III losgeht – die sich den Meistertitel der Kreisliga C1 bereits vorzeitig beim letzten Heimspiel sichern konnte, ist das letzte Saisonspiel auch schon ein einschneidendes Spiel. Durch die Bildung der Spielgemeinschaft Hardt/Lauterbach ist es das letzte Spiel als eigenständige Mannschaft. Staffelleiter Alwin Weidner wird der Mannschaft voraussichtlich nach dem Spiel den Meisterwimpel überreichen.

Für die A-Jugend, die danach um 15 Uhr die SGM Weigheim Baar empfängt, ist die Meisterschaft in der Leistungsstaffel I nicht mehr möglich. Nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende in Herrenzimmern kann auch der zweite Platz und damit ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten der Leistungsstaffel II um den Aufstieg in die Regionenstaffel nicht mehr erreicht werden.

Im dritten Spiel am Samstag geht es für die erste Mannschaft der Kickers um alles. Mindestens ein Punkt gegen den SV Villingendorf, die einzige Mannschaft, welche die Erste in dieser Saison in der Kreisliga A1 bezwingen konnte, und die Meisterschaft in der Kreisliga A1 ist gesichert und damit auch, unabhängig vom weiteren Abschneiden des FC Hardt, die Qualifikation der SGM Hardt/Lauterbach für die Bezirksliga in der Saison 2025/2026. In diesem Fall wäre es auch für die erste Mannschaft ihr letztes eigenständiges Spiel gewesen, bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen, zu erwartenden Sieg der SGM Zimmern II/Horgen I gegen Lindenhof, müssten die Kickers noch in die Relegation und dort bestenfalls drei Spiele erfolgreich bestreiten.

Kinderspieltag und Verlosung

Das Sportwochenende endet am Sonntag im Zeichen der Jugend.

Morgens beendet die B-Jugend um 10.30 Uhr ihre Saison mit dem Spiel gegen den JFV Oberes Donautal. Dieses Spiel zwischen dem punktgleichen Ersten und Zweiten der Kreisstaffel ist praktisch ein echtes Endspiel, der Sieger darf die Meisterschaft feiern. Nachmittags wird zum Abschluss des Sportwochenendes ab 13 Uhr noch ein Kinderspieltag der F-Jugend und der Bambini durchgeführt. Bei den Bambini nehmen Teams aus Schramberg, Hardt und Lauterbach und bei der F-Jugend aus Schramberg, Sulgen, Hardt und Lauterbach teil.

In einer Verlosung gibt es interessante Preise wie ein von Joshua Kimmich signiertes FC Bayern-Trikot und Schuhe oder ein von Christian Günter signiertes SC Freiburg-Trikot sowie weitere Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. Die Verlosung findet am Sonntag um 16 Uhr statt.