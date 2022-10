2 Drei Kilometer Platz für Archivalien gibt es in den beweglichen Regalen. Foto: Ungureanu

Ein modernes Bauwerk mit einer Fassade, die an den Ölschiefer der Alb erinnert: Das neue Balinger Stadtarchiv ist am Samstag mit Gemeinderäten, Planern und Ingenieuren eingeweiht worden.















Balingen - Der Standort, mit Blick auf Eyach, Zollernschloss und Zehntscheuer, sei nach längeren Diskussionen gewählt worden, sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann im "Vorhof" zwischen der neuen Fußgängerbrücke und dem Haupteingang zum neuen Domizil von Stadtarchivarin Yvonne Arras.

Baumaschinen stehen noch dort, ein rot-weißes Flatterband sperrt die Fläche ab. Der Platz, auf dem bei der Gartenschau der Pavillon des Landratsamts stehen wird, und der danach, begrünt und mit Bäumen, zu einem Ort der Begegnung werden soll, ist noch nicht fertig.

30 Jahre Provisorium sind zuende

Anders das Archiv, das am Samstag die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Oberbürgermeister Reitemann erinnerte an das Provisorium an der Charlottenstraße, gegenüber der Arbeitsagentur: In dem inzwischen abgerissenen Gebäude sei das "Gedächtnis der Stadt" 30 Jahre lang untergebracht gewesen.

Rund 2,4 Millionen Euro sind am neuen Standort verbaut, Stadtsanierungs-Zuschüsse in Höhe von einer halben Million sind geflossen. Das Geld war ein Argument für den neuen, zentrumsnahen Standort: An anderer Stelle hätte es diesen Zuschuss nicht gegeben, sagte Reitemann.

2000 Umzugskartons

Beim Umzug vom Provisorium ins neue Haus seien 2000 Umzugskartons bewegt worden. In den beiden oberen Etagen gebe es in den Regalen drei Kilometer Platz für Archivalien aus der Kernstadt und sämtlichen Stadtteilen. "Dort wird das ›Gedächtnis der Stadt‹ im Dunklen verwahrt", sagte Reitemann.

Und: "Wir haben noch genügend Speichermöglichkeiten." Bis jetzt seien in den Regalen nur anderthalb Kilometer mit Zeitungsarchiven, Personenstandsregistern und Tausenden Fotos belegt.

Artur Eppler spendete halbes Vermögen

Am Haupteingang soll es irgendwann eine Gedächtnistafel geben, die an den Namensgeber erinnert: Artur Eppler, Gründer der Überlandwerke Eppler, der in seinem Testament die Hälfte seines Vermögen der Stadt Balingen vermacht hat.