1 So sieht eine fertige Hängebrücke aus. Den Calwern hat den Investor die Wildline gebaut, jetzt folgt an Pfingsten die Einweihung in Todtnau. Und wann kommt Rottweil? Foto: Mutschler

An Pfingsten wird die neuste Hängebrücke von Investor Günter Eberhardt eingeweiht – nur leider nicht in Rottweil. Was ist denn nun mit der “Neckarline“? Geht es jetzt bald los? Auf unsere Nachfrage äußern sich Stadt und Investor zum aktuellen Stand der Dinge.









Die Einladung kommt per Mail und ist natürlich willkommen – allerdings auch mit Herzschmerz verbunden. Die Autorin dieser Zeilen ist zur Hängebrücken-Einweihung eingeladen. Nein, nicht in Rottweil, sondern in Todtnau. Am 24. Mai haben Pressevertreter die Möglichkeit, den Nervenkitzel und die atemberaubende Aussicht auf der 450 Meter langen „Blackforestline“ vorab live zu erleben. An Pfingsten folgt dann das große Eröffnungswochenende für die Öffentlichkeit.