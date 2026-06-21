Einweihung in Simmersfeld: Neues Bürgerzentrum – ein lebendiges Herz für die Ortsmitte

Simmersfeld hat sein modernes Bürgerzentrum offiziell eröffnet. Es soll zum zentralen Treffpunkt für alle Generationen werden und das Gemeindeleben stärken.

Mit einem feierlichen Festakt hat die Gemeinde Simmersfeld ihr neues Bürgerzentrum offiziell eingeweiht. Zahlreiche geladene Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der beteiligten Planungsbüros und Firmen, Vertreter der Kirchen und Vereine sowie Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Bereits vor Beginn der Veranstaltung überreichte Landrat Helmut Riegger der Gemeinde ein besonderes Geschenk: eine Sitzbank, die künftig im neuen Foyer des Bürgerzentrums ihren Platz finden und an die feierliche Einweihung erinnern wird.

Jochen Stoll blickt auf die Entstehung des Projekts zurück

In seiner Ansprache blickte Bürgermeister Jochen Stoll auf die Entstehungsgeschichte des Projekts zurück. Mit dem neuen Bürgerzentrum werde ein bedeutendes städtebauliches Ziel erreicht: Nach vielen Jahren erhalte Simmersfeld wieder eine lebendige Ortsmitte und einen zentralen Treffpunkt für Verwaltung, Bürgerschaft und Gemeindeleben. Das Bürgerzentrum stärke die Identität des Ortes und schaffe einen modernen Raum für Begegnung, Veranstaltungen und das gesellschaftliche Miteinander.

Der Bürgermeister erinnerte an die verschiedenen Planungsphasen sowie an den Baubeginn im Februar 2024 und das Richtfest im Dezember desselben Jahres. Trotz einzelner Herausforderungen im Bauablauf sei es durch das engagierte Zusammenwirken aller Beteiligten gelungen, das Projekt erfolgreich fertigzustellen. Besonders hob er die Arbeit der Architekten, Fachplaner und Handwerksbetriebe hervor, die mit großem Einsatz und hoher Qualität zur Realisierung beigetragen hätten.

Beim Festakt zur Einweihung neues Bürgerhaus Simmersfeld nahmen auch zahlreiche geladene Gäste an der Veranstaltung teil. Foto: Stefan Schmid

Architekt Gerhard Lieb erläuterte anschließend die planerischen Grundlagen des Projekts. Ausgangspunkt sei die bestehende Bebauungsstruktur gewesen. Durch das Aufgreifen der vorhandenen Gebäudeachsen und deren gezielte, leichte Drehung sei ein neuer Marktplatz entstanden, der künftig die Ortsmitte von Simmersfeld bildet und dem Ort eine klare städtebauliche Mitte verleiht.

Ein besonderer Dank galt dem Gemeinderat, der das Vorhaben über viele Jahre hinweg engagiert begleitet und wichtige Entscheidungen getroffen habe. Ebenso würdigte Bürgermeister Stoll die besondere Unterstützung durch Herbert Müller und Hans Wurster, des Landratsamtes Calw, der Kommunalentwicklung, der beteiligten Unternehmen sowie der Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, des Bauhofs und der Forstwirte. Auch den Nachbarn der Baustelle sprach er seinen Dank für ihr Verständnis während der Bauzeit aus.

Kunstwerke und Musik runden die Veranstaltung ab

Im neuen Bürgersaal, dem Herzstück des Gebäudes, wurde die Einweihung in festlichem Rahmen gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Simmersfeld. Zudem konnten die Gäste bereits vor der offiziellen Vernissage Werke der Jugendkunstschule der Volkshochschule Oberes Nagoldtal besichtigen.

Mit der offiziellen Einweihung ist ein Projekt abgeschlossen, das weit über einen Neubau hinausgeht: Das Bürgerzentrum bildet künftig den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Simmersfeld und schafft beste Voraussetzungen für eine lebendige und zukunftsfähige Gemeinde.