Einweihung in Simmersfeld: Neues Bürgerzentrum – ein lebendiges Herz für die Ortsmitte

Simmersfeld hat sein modernes Bürgerzentrum offiziell eröffnet. Es soll zum zentralen Treffpunkt für alle Generationen werden und das Gemeindeleben stärken.
Mit einem feierlichen Festakt hat die Gemeinde Simmersfeld ihr neues Bürgerzentrum offiziell eingeweiht. Zahlreiche geladene Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der beteiligten Planungsbüros und Firmen, Vertreter der Kirchen und Vereine sowie Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft.