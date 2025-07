Der FC Schönau feiert mit einem Festwochenende vom 25. bis 27. Juli die feierliche Einweihung des aufwendig sanierten Jogi-Löw-Stadions. An drei Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Fußball, Unterhaltung und geselligem Beisammensein, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

„Höhepunkt ist auf jeden die offizielle Eröffnungsfeier, die wir gemeinsam mit dem TuS Schönau und der Stadt veranstalten und an der auch der Namensgeber des Stadions und Ehrenbürger von Schönau Jogi Löw teilnehmen wird“, sagt Vorsitzende Jasmin Markanic.

Die Kosten

1,2 Millionen Euro kostete die Komplettsanierung des Stadions. Der FC Schönau trägt davon 80 000 Euro, der TuS Schönau 20 000 Euro. Mit zahlreichen Aktionen wurden Spendengelder generiert. Unter anderem konnte jeder ein Stück vom Rasen kaufen.

„Aus Sicht des FC Schönau kann ich sagen, dass wir die Zielsumme von 80 000 Euro fast zusammen haben durch viele großzügige Spenden und die Einnahmen aus dem Sponsorenlauf. Durch die Einnahmen aus dem Eröffnungswochenende sollte der Betrag dann hoffentlich endgültig erreicht sein, was uns natürlich sehr freut“, teilt Markanic auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Das frisch sanierte Jogi-Löw- Stadion aus der Vogelperspektive. Foto: zVg/STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG

Das Programm startet am Freitagabend mit einer Derbynight. Um 18 Uhr trifft die B-Jugend des FC Schönau auf die SG Hausen-Zell, gefolgt vom Lokalderby der ersten Mannschaft gegen den FC Zell um 20 Uhr. Im Anschluss wird mit DJ Fussi gefeiert, mit Barbetrieb.

Ein besonderes Turnier

Am Samstag richtet der FC Schönau das Aktivturnier „Raven-League“ aus. Ab 14 Uhr treten Mannschaften aus der Region in einem besonderen Turnierformat gegeneinander an: Gespielt wird fünf gegen fünf mit fliegendem Torwart auf einem halben Spielfeld, ohne Abseits und ohne Karten – stattdessen gibt es Zeitstrafen. Tore dürfen aus allen Positionen erzielt werden, und eine dritte Ecke wird automatisch mit einem Strafstoß belohnt.

Bei einem Unentschieden in einem K.o.-Spiel folgt eine fünfminütige Verlängerung mit Golden Goal. In dieser Phase muss nach jeder weiteren Minute ein Spieler pro Team das Spielfeld verlassen. Sollte bis dahin immer noch keine Entscheidung gefallen sein, folgt ein Penaltyschießen mit Anlauf von der Mittellinie. Für zusätzliche Spannung sorgt die sogenannte Crunch Time: In den letzten drei Minuten jeder Partie gilt eine Sonderregel, die per Glücksrad bestimmt wird.

Die Zeller Band „Aroma“ sorgt am Samstagabend für Stimmung im Stadion, ebenfalls mit Barbetrieb.

Der offizielle Festakt mit Jogi Löw

Gemeinsam mit dem TuS Schönau und der Stadt Schönau lädt der FC am Sonntag, 27. Juli, ab 11 Uhr zu einem bunten Familientag. Der Tag beginnt mit einem Frühschoppen, begleitet von der Stadtmusik Schönau. Zwischen 11 und 13 Uhr gibt es einen Leichtathletik-Parcours. Um 13.30 Uhr folgt der feierliche Festakt mit Grußworten von Ehrengästen – darunter auch Jogi Löw. Dann wird das Stadion offiziell eingeweiht.

Auf dem neuen Kunstrasen wird bereits seit März wieder gekickt. (Archivbild) Foto: Ulrike Jäger

Um 15 Uhr treten die Alten Herren des FC Schönau gegen den FC Bad Säckingen an. Den Abschluss des Wochenendes bildet die Verlosung der Tombola um 17 Uhr.

Für das leibliche Wohl

Neben einem Bierbrunnen, kalten Getränken und einem bunten Essensangebot gibt es am Sonntag ein zusätzliches Mittagsgericht. Im Vereinsheim des TuS Schönau gibt es am Sonntag eine Kaffee- und Kuchenstube.