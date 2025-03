Die Neuapostolische Kirchengemeinde Oberndorf feierte den Bezug ihres neuen Gotteshauses am Wochenende mit einem Festakt.

Bischof Urs Heiniger dankte in seiner Ansprache als Vertreter des Bauherrn allen Beteiligten. Zunächst war geplant, das 1959 erbaute Gebäude abzureißen und an selber Stelle einen Neubau zu errichten.

Stephan Pfäffle von der Abteilung Bau/Unterhalt der Verwaltung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland erklärte, warum man sich lieber für eine Kernsanierung des alten Gebäudes entschieden hatte.

Lesen Sie auch

Neben dem Grundstückszuschnitt sei auch die Nachhaltigkeit ein wesentlicher Gesichtspunkt gewesen. Ein Neubau hätte in der Ökobilanz 70 Prozent mehr „graue Energie“ benötigt als eine Kernsanierung.

Nachhaltigkeit wird mehr Gewicht beigemessen

Das Oberndorfer Projekt werde künftig Modellcharakter für ähnlich gelagerte Fälle haben. Während die Kirchenverwaltung früher viel lieber abgerissen und neu gebaut habe, werde nun dem Nachhaltigkeitsgedanken mehr Gewicht beigemessen, so Pfäffle.

Für das Architekturbüro Schneider aus St. Georgen im Schwarzwald sprach Sabine Schneider. Es galt, nicht nur Aspekte wie Barrierefreiheit, Brandschutz und Multifunktionalität der Räume zu berücksichtigen, erklärte sie.

Unsere Empfehlung für Sie Kirchengemeinde feiert Abschied Letzter Gottesdienst in Hochmössingen läutet neue Ära ein Für die kleine Neuapostolische Gemeinde Hochmössingen hatte der Gottesdienst mit Apostel Martin Schnaufer eine besondere Bedeutung. Die Gemeinde wird mit der weitaus größeren in Dornhan zusammengeführt.

Die Aufgabe sei es gewesen, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Gemeinde wohlfühlen könne. Die verwendeten hellen Materialien in Kombination mit Eichenholz vermittelten nun eine Atmosphäre der Wärme, die nun die Gemeinde mit ihrer Wärme füllen könne.

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an

Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter wünschte der Gemeinde, dass sie im Gottesdienst genau diese Wärme erfahre. Ihm fiel zum neuen Kirchengebäude das von Udo Jürgens gesungene Lied ein „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. 1959 – vor 66 Jahren – wurde das alte Kirchengebäude eingeweiht. Nun beginne neues Leben in diesem gelungenen Gebäude.

Unsere Empfehlung für Sie Neuapostolische Kirche in Oberndorf Mit der Sanierung geht es voran Die neuapostolische Kirchengemeinde Oberndorf feierte am Freitag Richtfest.

Pfarrer Martin Schwer von der katholischen Kirche zitierte die Vision aus dem Katechismus der Neuapostolischen Kirche:„Eine Kirche, in der sich Menschen wohlfühlen und – vom Heiligen Geist und der Liebe zu Gott er füllt – ihr Leben nach dem Evangelium Jesu Christi ausrichten und sich so auf sein Wiederkommen und das ewige Leben vorbereiten“. Er sehe das neue Gebäude als Werkzeug und Hilfsmittel, dies zu erreichen.

Als Geschenk erhielt die Gemeinde von ihm eine Kerze mit der Aufschrift „Komm heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft“.

Gläsernes Geländer und großes Schaufenster

Die evangelische Pfarrerin Christina Jeremias-Hofius gratulierte der Gemeinde und zeigte sich beeindruckt von der Transparenz des Kirchengebäudes, insbesondere vom gläsernen Geländer der Empore und dem großen Schaufenster im Foyer. Sie bezog sich auf Psalm 118 Vers 27 „Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars“ und überreichte passend dazu einen Blumen-Gutschein, um den Schmuck zu verwirklichen.

Die Neuapostolische Kirche in Oberndorf (Archivfoto) Foto: Zerm

Der Mehrgenerationenchor – von Kindern bis zu Senioren – umrahmte den Festakt zwischen den Grußworten mit den voller Begeisterung vorgetragenen Liedern „Sing mit mir ein Halleluja“ (Thomas Eger), „Du bist unser Licht“ (Julia Maier), „Jesus will dir heut’ begegnen“ (Ullmann) und „Danket dem Herrn“ (Psalm 118, 1).

Mit dem Orgelstück „Dank sei dir Herr“ von Georg Friedrich Händel zeigte der Organist, was in der neuen elektronischen Orgel steckt. Zum Abschluss stimmten alle in das traditionelle Kirchenlied „Großer Gott wir loben dich“ ein. Nach dem Festakt gab’s Maultaschen mit Kartoffelsalat sowie Kaffee und Kuchen.